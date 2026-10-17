Milan, Club Brugge forveti Nicolo Tresoldi ile anlaşmak için girişimlerde bulunuyor. Rossoneri başkanı Gerry Cardinale'nin oyuncuyu kadroya katmaya özel bir ilgi duyması, özellikle de Tresoldi'nin Lombardiya ekibinin taraftarı olması ve Şampiyonlar Ligi'nde İtalya Ligi şampiyonu Inter'e üç gol atmasının ardından gündeme geldi.

İtalyan "Calciomercato" sitesinin aktardığına göre Cardinale, genç forveti Milan'a getirmek istiyor ve oyuncunun kırmızı-siyah renklere olan açıkça dile getirdiği sevgisinden yararlanmayı planlıyor. Tresoldi, salı akşamı iki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmasında San Siro'da Inter ağlarına üç gol bırakmıştı.

Milan'ın oyuncuya ilgisi yeni başlamış değil; kulüp yönetimi uzun süredir gelişimini takip ediyor ve kendisi hakkında çok sayıda rapora sahip.

Cardinale, genç forvetin teknik değerinin gayet iyi farkında. Bu nedenle transfer dosyasından sorumlu yetkililerden, oyuncunun çevresiyle kurulan temasın gelişmelerini takip etmelerini istedi.

RedBird grubunun başkanı, kış transfer döneminde ya da önümüzdeki yaz oyuncuyu kadroya katmak için harekete geçmeye hazırlanırken, onun geleceğiyle ilgili sürekli bilgilendirilmek istiyor.

Mevcut durum

Hatırlatmak gerekirse, 2004 doğumlu olan Tresoldi'nin Club Brugge ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Belçika ekibi geçtiğimiz ağustos ayında Roma'nın 35 milyon euro değerindeki teklifini reddetmişti.

Aynı zamanda forvetin piyasa değeri 50 milyon euronun üzerine çıktı. Oyuncu, kulüplerle çıktığı 69 maçta 32 gol kaydetti; bunun yanı sıra Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile 27 maçta 16 gol attı.

Oyuncuya ilgi sadece Milan ile sınırlı değil; birçok kulüp onu kadrosuna katmak için yarışıyor. Bunlar arasında Arsenal ve Barcelona'nın yanı sıra Atletico Madrid, Bayern Münih, Tottenham ve bizzat Inter de yer alıyor.

Atalanta'nın eski sağ kanat beki olan babası Emanuele'nin de kabul ettiği gibi, Tresoldi'nin Milan renklerine duyduğu tutku geleceğinin belirlenmesinde önemli bir etken olabilir ve Club Brugge'ü İtalyan kulübüyle masaya oturmaya itebilir. Nitekim 2025 yazında İsviçreli orta saha oyuncusu Ardon Jashari transferinde de benzer bir durum yaşanmıştı.



