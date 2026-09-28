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FBL-ITA-SERIEA-AC-MILANAFP
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Milan, Avrupa’ya katılım olmadan kulübün bilançoda kaybettiği paranın tahmini

AC Milan

Bu öğleden sonra Milan Yönetim Kurulu, 2025/2026 sezonuna ait mali tablonun kapanışını onayladı. Bu, Giorgio Furlani'nin kulübün CEO'su olarak görevde bulunduğu son bilanço oldu. Öne çıkan veriler temelde iki tane: 464,6 milyon euro gelir, dört yıl öncesine kıyasla biraz daha fazla olmak üzere iki katın üzerinde, ve üst üste gelen üç kârlı dönemin ardından 24 milyon euroluk zararla kapanan bilanço.


Bilançonun yeniden kırmızıya dönmesinin ana nedeni, bir bakıma beklendiği üzere, esas olarak 2025/2026 sezonunda Milan'ın Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edememesinden kaynaklandı: ekonomik ve mali açıdan hissedilen bir sportif sonuç. Kulüp, Avrupa'ya katılamamaktan doğan kaybı yaklaşık 70-80 milyon euro olarak hesapladı.

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