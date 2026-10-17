Milan, Atalanta karşısında kayıp bir rekorun peşinde: Rabiot tarihi bir başarıyı bekliyor

Milan, yarın pazar günü İtalya Serie A'nın yedinci haftasında Atalanta ile karşılaşacağı maçta tarihi bir engeli aşmanın peşinde.

İstatistik alanında uzmanlaşmış "Opta" ağının verilerine göre Milan, İtalya Serie A'da Atalanta karşısında oynadığı son 6 maçta kazanmayı başaramadı; bu süreçte iki kez berabere kalırken 4 yenilgi aldı.

Rossoneri, iki takımın birinci lig tarihindeki karşılaşmalarında Atalanta önünde daha uzun bir galibiyetsizlik serisi yaşamamıştı; tek istisna Kasım 2015 ile Eylül 2018 arasında 7 maça uzanan ve 5 beraberlik ile iki yenilgiye tanık olan dönemdi.

İki takımın İtalya Serie A'daki karşılaşmaları tarihinde Atalanta, Juventus ile 47 maçta berabere kalırken, Milan karşısında 46 beraberlik elde etti.

Gelecek maçlar MIL Serie A 12:00 ATA

Rossoneri, Atalanta ile olan maçlarında 55 galibiyet alırken, rakibi 29 maçta kazandı.

Atalanta, İtalya Serie A'da Milan karşısında deplasmanda oynadığı son iki maçı kazandı ve bu müsabakada Rossoneri karşısında deplasmanda üst üste 3 galibiyet elde etmesi yalnızca bir kez, Mart 1941 ile Mart 1943 arasında yaşandı.

Milan, bu sezon İtalya Serie A'da oynadığı ilk 6 maçta hiç yenilmedi; 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Rossoneri'nin bu müsabakada ilk 7 maçında yenilgiden kaçındığı son dönem, 6 galibiyet ve bir beraberlik elde ettiği 2021-2022 sezonuydu.

Venezia'yı 2-0 yenmesinin, ardından Lecce'yi 3-0'lık skorla geçmesinin ardından Milan, 2026 yılı içinde ilk kez İtalya Serie A'da kendi sahasında üst üste 3 galibiyet elde edebilecek duruma geldi.

Rossoneri'nin bu müsabakada kendi sahasında, üç maçta da kalesini gole kapatarak üst üste 3 galibiyet aldığı son dönem, Eylül-Ekim 2024 arasında Venezia, Lecce ve Udinese karşısında yaşanmıştı.

Atalanta ise İtalya Serie A'da deplasmandaki son iki maçını kaybetti; Roma'ya 2-1, Juventus'a ise 2-0 yenildi.

Takım, aynı teknik direktörün yönetiminde bu müsabakada deplasmanda üst üste 3 yenilgi alma durumunu Ekim-Kasım 2017'den bu yana ilk kez yaşayabilir. O dönemde Gian Piero Gasperini yönetiminde Sampdoria'ya 3-1, Udinese'ye 2-1, ardından San Siro'da Inter'e 2-0 yenilmişti.

Milan ve Atalanta, 2026-2027 sezonu İtalya Serie A'sında duran toplardan en yüksek yüzdeyle gol yiyen takımlar listesinin başında yer alıyor. Milan yediği 5 golün 3'ünü bu yolla kalesinde gördü ve bu oran yüzde 60'a denk geliyor; bunlar arasında geçen hafta Sassuolo karşısında Kaas Odental'in attığı gol de bulunuyor. Atalanta ise yediği 8 golün 4'ünü duran toplardan gördü ve bu oran yüzde 50 seviyesinde.

Ruben Amorim, İtalya Serie A'da Milan tarihinde takımın teknik direktörlüğündeki ilk 7 maçında yenilgi görmeyen üçüncü teknik adam olma şansına sahip.

Amorim ilk altı maçında 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bu başarıyı ondan önce 1955'te 3 galibiyet ve 4 beraberlikle Hector Puricelli ile 1963'te 4 galibiyet ve 3 beraberlikle Luis Carniglia yakalamıştı.

Lazio karşısında bir gole asist yaptıktan, ardından Lecce ve Sassuolo'ya karşı gol attıktan sonra Adrien Rabiot, Avrupa'nın 5 büyük liginde kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta en az bir gole katkı yapabilecek duruma geldi.

Milan'da bu başarıyı İtalya Serie A'da yakalayan son orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu olmuştu. Aralık 2020'de Parma, Genoa ve Sassuolo karşısında her maçta bir gole asist yapmış, ardından Lazio'ya karşı bir gol atıp iki gole asist yapmıştı.

Nikola Krstovic, Atalanta'nın ligdeki son maçında Venezia'ya karşı attığı üç golün tamamında rol aldı; iki gol kaydedip bir gole asist yaptı. Bu sayı, müsabakada önceki 11 maçında elde ettiği gol katkısı sayısının aynısı.

2000 doğumlu oyuncu, İtalya Serie A'da üst üste iki maçta birden fazla gole katkı yapmayı yalnızca bir kez, Eylül 2025'te başarmıştı; o dönemde Lecce'ye karşı iki gole asist yapmış, ardından Torino'ya iki gol atmıştı.



