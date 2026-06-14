Milan-Amorim: Evet demesi için destek veren bir başka kulüp daha var

Ruben Amorim ile Milan arasında anlaşma sağlanmasını destekleyen bir başka kulüp daha var. Telegraph gazetesinin haberine göre, Portekizli teknik direktör ve ekibi Manchester United'dan yaklaşık 19,34 milyon avroluk tazminat almaya hak kazanacak, ancak 41 yaşındaki teknik adam Serie A'ya transfer olup yeni bir takımın başına geçmesi halinde bu rakam önemli ölçüde azalacak.





Jaissle'yi Al Ahli'den serbest bırakmak için 6 milyon avroluk bedel de eklenince, görüşmeler artık oldukça ilerlemiş durumda: Cardinale, kendisine ve menajeri Costa'ya, 3,5 milyon avro artı Şampiyonlar Ligi'ne kalma ve Milan'ın Avrupa Ligi'nde gideceği yol ile bağlantılı bonuslar içeren, üçüncü sezon opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme teklif etti. Premier League'de Manchester United ile yaşadığı hayal kırıklığının ardından, yeniden sahalara dönmek isteyen teknik direktör bu teklifi kabul etmeye meyilli.