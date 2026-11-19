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Milan'ın transfer çalışmalarında odak noktası hücum hattı. Bu bölge için Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Endrick, Brugge'ün İtalyan-Alman oyuncusu Nicolò Tresoldi'ye tercih ediliyor.

Ancak Milan yöneticileri diğer iki bölgeyi de gözden geçiriyor: Savunmada listenin ilk sırasında Sporting Lizbon'un Portekizli oyuncusu Gonçalo Inacio var. Orta sahada ise önemli bir isim yeniden gündemde.

Quotidiano Nazionale gazetesine göre Milan, Scott McTominay'a yöneldi.

İskoç orta saha oyuncusunun Napoli ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürüyor. Kulüp ona yılda net 3 milyon avro maaş ödüyor.

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Sözleşme uzatılırsa bu tutarın önemli ölçüde artırılması gerekecek. Ancak taraflar arasında olası bir yenileme için yürütülen görüşmeler son haftalarda sert biçimde yavaşladı.

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Bunun bir nedeni de oyuncunun, başkan Aurelio De Laurentiis'in kulübünün kendi hedefleriyle örtüşen hedeflere sahip olmadığından endişe etmesi.

1996 doğumlu McTominay, 2024 yaz transfer döneminde Manchester United'dan 30,5 milyon avro karşılığında geldi.

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O tarihten bu yana Napoli formasıyla 91 maça çıkıp 32 gol attı, 10 asist yaptı. Ayrıca bir Serie A şampiyonluğu ve bir İtalya Süper Kupası kazandı.

Scott McTominay, geçen 8 Eylül'de kalp ameliyatı geçirdi. Hafif, iyi huylu bir kalp ritim bozukluğunu gidermek için Spire Manchester Hospital hastanesinde yapılan kardiyak ablasyon operasyonu başarıyla sonuçlandı. Bir süre dinlenip tedavi gördükten sonra oyuncu, ekim ayında yeniden spor yapmaya uygunluk onayı aldı. Serie A'da Inter, Bologna ve Fiorentina'ya karşı 3 maçın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile oynanan bir maçı kaçırdıktan sonra teknik direktör Massimiliano Allegri'nin kadro seçenekleri arasına yeniden döndü. Ayrıca İskoçya'nın Uluslar Ligi'nde Slovenya, İsviçre, Kuzey Makedonya ve Slovenya ile oynadığı 4 maçta da yer almadı.

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Milan, McTominay'ı kadrosuna katmak için devreye girmeye hazır. İskoç oyuncu, Adrien Rabiot ile rüya gibi bir iç orta saha ikilisi oluşturabilir.

Nitekim Fransız oyuncuyla yeni sözleşme imzalanmasına artık çok yakın. Yılda net 3,5 milyon avro karşılığında Haziran 2028'e kadar geçerli olan mevcut sözleşmesi, bir yıllık uzatma opsiyonu da içeriyor. Anlaşma, maaşı bonuslara ek olarak yılda net 5 milyon avroya çıkarılarak iki sezon daha, 2030'a kadar uzatılacak.

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Orta sahasında böyle iki "üst düzey oyuncu" bulunan Milan, bir başka orta saha yıldızı olan Hırvat Luka Modric'in kariyerini de daha fazla uzatabilir. Modric 41 yaşında ama yaşını hissettirmiyor.

Napoli'ye dönersek, bir başka büyük orta saha oyuncusu, Kevin De Bruyne, ocak ayında takımdan ayrılabilir.

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La Gazzetta dello Sport'a göre başkan Aurelio De Laurentiis'in kulübü, PSV Eindhoven'ın 2 milyon avroluk ilk teklifini reddettikten sonra oyuncunun bonservisini gelecek kış transfer döneminde bırakmak için 7 milyon avro isteyecek.