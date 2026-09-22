Milan, Adani’nin bakışı: "Oynama sevinci ve Pulisic’in hatlar arasındaki o bölgede kendini ifade etmesine özgürce izin verilmesinin verdiği sevinç, Milan için temel önemde"

Lele Adani, eski futbolcu ve yorumcu, Rai 2'deki La Domenica Sportiva programında Milan'ın oyuncusu Christian Pulisic hakkında şu ifadeleri kullandı: "Pulisic'in mutluluğu Milan için temel önem taşıyor: oynama sevinci ve orta saha ile hücum arasındaki o çizgiler arası bölgede kendini ifade etmesi için serbest bırakılmanın verdiği sevinç, çünkü orada birçok şey yapabilir. Açıkçası Amorim'in, serbest ve kapatılmayan iki on numara öngören oyun sisteminin (ve bu teknik direktörle konuşulması gereken bir konu olurdu) çok fazla özgürlük verdiğini düşünüyorum. İki ön liberoyla oynuyor; biri daha çok oyun kurucu, diğeri ise Modric ve Rabiot gibi ceza sahasına koşular yapan bir oyuncu. İki on numara da açılabiliyor, içe kat edebiliyor ve forvete dönüşebiliyor. Bana göre Christian Pulisic'in alametifarikası, uzmanlık alanı bu".