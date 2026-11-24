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Milan ocak ayında yalnızca forvet aramayacak. Kulüp, birden fazla mevkide transfer yapacak. Milan'ın sahibi Gerry Cardinale, Ruben Amorim'e daha geniş seçenekler sunabilmek için takviyeye ihtiyaç duyan kadroyu güçlendirmeye kararlı. Şu anda yedek olarak görülen oyuncular, ilk 11'dekilerle aynı seviyede performans göstermiyor. İtalya Kupası ve Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gitmeye çalışmak, ligi de ilk dörtte bitirmek için alternatiflerin kalitesini artırmak gerekiyor. Serie A şampiyonluğu bir hedef değil ama hâlâ bir hayal.

Hücum hattında, belirtildiği gibi, ilk tercih Real Madrid'den Endrick. Brezilyalı oyuncu, hafta sonu Celta Vigo karşısında yaşadığı ve onu önümüzdeki 2-3 hafta sahalardan uzak tutacak kas sorununa rağmen Milan'ın gündeminde kalmaya devam ediyor. Taraflar günlerdir görüşüyor. Aralık ortasına kadar Real Madrid'e ilk resmî teklifin yapılması ihtimal dışı değil. Roma da Brezilyalı oyuncuyla yakından ilgileniyor ve onu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Milan ise kalıcı transfer üzerinde çalışıyor. Real Madrid'in oyuncu üzerindeki kontrolünü kaybetmeye henüz sıcak bakmaması nedeniyle anlaşmaya en fazla, Madrid kulübü lehine bedeli çok yüksek bir geri satın alma opsiyonu eklenebilir.

Eintracht Frankfurt'tan Markus Krösche'nin yeni Futbol Direktörü olarak göreve başlayacağının resmen duyurulması beklenirken Milan, sol bek transferi için de çalışıyor. Şu anda öne çıkan belirli bir isim yok. Kulüp, neye ihtiyaç duyduğunu ve transfer piyasasında hangi fırsatların bulunduğunu değerlendiriyor. Amaç mutlaka büyük bir isim almak değil, Portekizli teknik direktörün futbol anlayışına uygun bir oyuncu bulmak.

İspanya'da talipleri bulunan Pervis Estupinan'ın ayrılması kuvvetle muhtemel. Açılacak yer, Noussair Mazraoui ile doldurulabilir. Hollanda pasaportu da bulunan Faslı bek oyuncusunun Manchester United'la sözleşmesi 2028'de sona eriyor. Yeni teknik direktör Pochettino'nun planlarında yer alıp almayacağını söylemek için henüz erken. Yer almazsa ocak ayında ayrılacak. Amorim, Mazraoui'yi çok beğeniyor ve transferlerden sorumlu kişilerle onun hakkında konuştu.

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Sözleşmesinin bitmesine bir buçuk yıl kalan bir diğer oyuncu da Alejandro Balde. Barcelona, yaz aylarındaki sonuçsuz girişimlerin ardından onu ocakta satmak istiyor. Menajeri Jorge Mendes, Balde'yi Milan'ın da aralarında bulunduğu bazı İtalyan kulüpleri dâhil çeşitli kulüplere önerdi. Milan onu listesinde tutuyor. Balde bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam yalnızca 5 maçta 125 dakika oynadı. Daha fazla oynamak istiyorsa Barcelona'dan ayrılmaya karar vermesi gerekiyor.

Gelecek maçlar OLY Ligi Europa 12:45 MIL

Serie A'dan transfer ihtimali de şu aşamada göz ardı edilmiyor. İtalya liginde Milan'ın ilgisini çeken isimler Frosinone'de oynayan ancak bonservisi Genoa'ya ait olan 22 yaşındaki bek Gabriele Calvani (Genoa ile Comotto konusunda da görüşmeler sürüyor) ve Bologna ile 2028'de sona erecek sözleşmesini uzatmak için görüşen Juan Miranda. Calvani, İtalya listesi için önemli bir takviye olabilir ancak üst düzeyde neler yapabileceği henüz bilinmiyor. Miranda ise Milan'ın uzun süredir ilgilendiği, uluslararası düzeyde de deneyimi olan bir oyuncu. Bu nedenle bonservis bedeli 15 milyon avronun üzerinde.