Brezilyalı Endrick, takımda yeterince süre bulamamasının getirdiği sıkıntı nedeniyle önümüzdeki kış transfer döneminde Real Madrid'den ayrılmayı ciddi şekilde düşünmeye başlamış görünüyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre ise Real Madridli golcü, kiralık olarak ayrılması halinde tercih ettiği kulüpler listesinin başına Milan'ı yerleştirdi.

20 yaşındaki Endrick, Fransız ekibi Olympique Lyon'daki başarılı kiralık döneminin ardından Real Madrid'e dönmüştü. Geçen sezon bu takımla 21 maçta 8 gol atıp 8 asist yaparak eski formunun bir kısmını yeniden yakalamış ve Brezilya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılmıştı.

Ancak Brezilyalı golcünün Madrid'e dönüşü beklediği gibi gitmedi; Leipzig'den Yan Diomande'nin transfer edilmesi ve kendisinin bir kas sakatlığı yaşaması, takım içindeki durumunu daha da zorlaştırdı.

Palmeiras'ın eski oyuncusu Endrick, Real Madrid'in geçtiğimiz 15 Eylül'de 3-2 kazandığı Elche maçında yalnızca 4 dakika sahada kalabildi. Bu durum, sezonun geri kalanında yeterli oyun süresi bulma şansına dair endişelerini artırdı. Basında çıkan haberler ise teknik direktör José Mourinho'nun kendisini planlarından çıkardığına işaret etti.

Endrick'in Real Madrid ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak sınırlı sürelerle oynamaya devam etmesinin hem gelişimini hem de Brezilya Milli Takımı'ndaki yerini koruma şansını etkileyebileceğinin farkında. Bu da onu kış transfer döneminde kiralık olarak yeni bir deneyime açık hale getiriyor.

Yaz döneminde başta Milan, Roma ve Juventus olmak üzere, İngiliz ekibi Aston Villa da dahil birçok kulüp kendisiyle ilgilenmişti. Geçen sezon formasıyla parladığı Olympique Lyon da oyuncunun geri dönüşüne açık olduğunu göstermişti.

Endrick, Milan'ı tercih ediyor

Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Yan Diomande, Carlos Espi, Brahim Diaz ve Rodrygo Goes'in bulunduğu Real Madrid'de hücum seçeneklerinin kalabalık olması nedeniyle, kışın Endrick'i kadrosuna katma yarışının kızışması bekleniyor.

İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesinin aktardığına göre, Endrick kış transfer döneminde Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmaya karar vermesi halinde tercihinin Milan olacağını kulübe bildirdi.

Bu gerçekleşirse Endrick, 2025 yazında sözleşmesinin bitmesinin ardından Real Madrid'den ayrılıp Milan'a bonservissiz transferle katılan eski takım arkadaşı Luka Modric ile yeniden bir araya gelecek.

İtalyan kulübü, oyuncuyu kadrosuna katmak için geçen yaz zaten harekete geçmişti ve bu temasların önümüzdeki transfer döneminde meyvesini vermesini umuyor. Özellikle Endrick'i temsil eden "Roc Nation" ajansı ile Milan'ın sahibi Gerry Cardinale arasındaki güçlü ilişkiler bu beklentiyi artırıyor.

Bu ilişkiler, oyuncunun geleceğinin belirlenmesinde rol oynayabilir. Zira Alexis Saelemaekers'in sakatlanıp yaklaşık dört ay sahalardan uzak kalmasının beklenmesinin ardından Milan'ın hücum hattında ek seçeneklere ihtiyacı doğdu.

Endrick, birden fazla hücum mevkisinde oynayabilme özelliğiyle öne çıkıyor; bu da ona sağ kanatta veya forvet arkasında görev yapabilme imkânı tanıyor ve sezonun ikinci yarısında Milan için uygun bir seçenek haline gelebileceğini gösteriyor.