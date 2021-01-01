Milan 2-0 Torino: Milan, Juve yenilgisini çabuk unuttu

Hafta arasında sezonun ilk mağlubiyetini alan Stefano Pioli'nin öğrencileri, Torino'yu 2-0 mağlup ederek moral buldu.

Hafta içi mesaisinde 'a 3-1'le boyun eğen ve yenilmezlik serisini yitiren , kentinin diğer takımını 2-0 yenerek kendisine geldi.

Milan'da bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Zlatan Ibrahimovic, maçın 85. dakikasında Pioli tarafından sahaya sürüldü. Sakatlığı bulunan bir başka isim olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise maçın son yarım saatinde şans buldu.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Rafael Leao ve 36. dakikada penaltıdan Franck Kessie kaydetti.

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Kötü bir sezon geçiren ancak 2020'nin sonlarında toparlanmaya başlayan ve bu maç öncesinde oynadığı dört maçta yenilmeyerek 6 puan toplayan Torino, 2021 yılının ilk mağlubiyetini aldı ve 12 puanda kaldı. Milan ise 40 puana ulaşarak 17. haftayı da lider tamamlamayı garantiledi.