Milan'ı reddeden Franck Kessie bedelsiz transfer olmaya yakın

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncu havuzunun en değerli parçalarından biri olan Franck Kessie'nin Milan'daki geleceği tehlikeye girdi.

Sky Sports'tan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını da giyen yıldız oyuncunun yıllık 9 milyon euro'luk talebi Milan'a geri adım attırdı.

Premier Lig takımlarından Arsenal ve Manchester United'ın da transfer hedefi olan Kessie ile PSG ve Barcelona da yakından ilgileniyor.

Bu gelişmelerin ardından 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun Ocak ayında yeni takımıyla sözleşme imzalaması ve sezon sonunda İtalyan devinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Pioli kalmasını istiyor

Kessie'ye yaz aylarında Tottenham da ilgi göstermiş ve İngiliz ekibinin futbol direktörü Fabio Paratici oyuncunun menajeri George Atangana ile bir araya gelmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

Öte yandan Milan'ın oyuncusunu bedelsiz kaybetmemek için ara transfer döneminde gelecek teklifleri kabul etme ihtimali de bulunuyor.

Her şeye rağmen oyuncuyu takımda tutmak için son bir atak yapması beklenen Milan'ın başarılı teknik direktörü Stefano Pioli geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncusunun takımda kalmasını arzuladığını ve yeni sözleşme görüşmelerine ilişkin herhangi bir endişe duymadığını açıklamıştı.

Pioli, Kessie ile sadece saha içine ilişkin konuştuğunu belirtirken, yıldız oyuncuyu sakin ve pozitif biri olarak nitelendirmişti.

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