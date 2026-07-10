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Givairo ReadImago
Sydney Jordan

Çeviri:

Mikos Gouka: “Bu teklif karşısında Feyenoord, Read’i muhtemelen satmak zorunda kalacak”

Transfers
G. Read
Feyenoord
Nottingham Forest

The Nottingham Post, Givairo Read’e kapsamlı bir makale ayırdı ve bu amaçla Algemeen Dagblad gazetesi muhabiri Mikos Gouka ile röportaj yaptı. Feyenoord’lu oyuncu, Nottingham Forest’ın ilgisini çekiyor; bunun üzerine Gouka’ya genç oyuncu hakkında sorular yöneltildi.

Perşembe günü Feyenoord, Read için bir teklif aldı. Genellikle güvenilir kaynaklara dayanan Feyenoord Transfermarkt’a göre bu teklif 25 milyon avro tutarındaydı, ancak Rotterdam ekibi bunu hemen reddetti.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre Forest, 17,5 milyon avroluk bir teklif sundu. Transfer uzmanına göre Nottingham Forest, yenilenmiş bir teklifle geri dönecek.

Feyenoord, pazarlıkta sert bir tutum sergiliyor ve yaklaşık otuz milyon euro talep ediyor gibi görünüyor. Gouka, İngiliz basınına “Sert bir tavır sergiliyorlar, ancak bir anlaşma mümkün” dedi. “Robert Eenhoorn ve Dévy Rigaux, erken satış yerine transfer gelirlerini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen sıkı bir politika izliyor.”

Rotterdam ekibi, Forest’tan yeni ve daha iyi bir teklif bekliyor. Feyenoord gözlemcisi, “25 ila 30 milyon avro civarında bir teklif gelirse, Feyenoord muhtemelen onu satmak zorunda kalacak” diyor.

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Read bu yaz yine takımdan ayrılmak üzere gibi görünüyordu, ancak bu hafta başında tüm seçenekleri açık tutacağını açıkladı. Gouka da bunu kabul ediyor. “Read kesinlikle bir transfere açık.”

Sağ bek, uzun süredir yurtdışından ilgi görüyor. Paris FC geçen kış Read’i kadrosuna katmak için girişimde bulunmuştu, ancak o zaman Read, Feyenoord’da daha uzun süre kalmayı tercih etmişti. Bayern Münih ve Manchester City de yetenekli savunma oyuncusuyla ilgileniyor gibi görünüyordu, ancak bu ilginin şu anda ne kadar somut olduğu belirsiz.

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