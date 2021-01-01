Mikel Obi: Barcelona maçı sonrası soyunma odasında tam bir kaos vardı

Uzun yıllar Chelsea forması giyen John Obi Mikel, Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Chelsea eşleşmesi sonrasında yaşananlara değindi.

Geçtiğimiz sezon ülkemizde Trabzonspor forması da giyen John Obi Mikel, 2009'da Chelsea forması giydiği dönemde Barcelona ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasının ardından Chelsea soyunma odasında maçın hakemi Tom Henning Ovrebo'ya büyük bir öfke duyulduğunu açıkladı.

Mikel Obi ne söyledi?

Final şansını Barcelona'ya kaybetmelerinin ardından Ovrebo'ya büyük bir öfke duyulduğunu belirten Mikel Obi, soyunma odasında kaos dolu anlar yaşandığını söyledi.

"Maçın ardından soyunma odasında ve koridorlarda kaos vardı. Her yerde şişeler ve başka nesneler uçuşuyordu. Kırılan masalar gördüm ve herkes çığlık atıyordu. O gün kaybetmek anlayamadığımız bir şeydi. Gerçekten çılgın bir geceydi."

Ne olmuştu?

Camp Nou'da 0-0 biten yarı final ilk maçının ardından Stamford Bridge'de Michael Essien'in golüyle öne geçen Chelsea, 90'da Andres Iniesta'nın golüne engel olamamıştı.

Duraklama anlarında topun ceza sahası içerisinde Barcelona forması giyen oyuncuların eline temas etmesine rağmen penaltı kararı vermeyen Norveçli hakem maçın ardından tepki görmüştü. Ovrebo yıllar sonra Marca'ya verdiği röportajda hatasını kabul etmişti.

"O maçın en iyi maçım olduğunu söyleyemem ama her hakem hata yapabilir. Bazen teknik direktörler ve futbolcular da hata yapıyor. O gün ben de hatalar yaptım"