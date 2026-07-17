Mikel Merino, Arjantin ile oynanacak Dünya Kupası finalinde hakeme bir tavsiyede bulundu: "Buna dikkat et"

Mikel Merino, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finalini sabırsızlıkla bekliyor. İspanya milli takımının orta saha oyuncusu, cuma günü düzenlediği basın toplantısında bunu dile getirdi; toplantıda elbette Lionel Messi’ye karşı nasıl mücadele edileceği konusu da geniş yer buldu.

İspanya, Pazar günü tarihindeki ikinci kez Dünya Kupası finaline çıkacak. Üstelik rakibi de sıradan bir takım değil: Lionel Messi’nin forma giydiği, son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin.

Merino’ya göre Messi’yi etkisiz hale getirmek “büyük bir zorluk” olacak. “Final büyük bir zorluk, benim ve tüm takım için inanılmaz bir motivasyon kaynağı,” diyen Merino, sözlerine şöyle devam etti:

“Daha önce Dünya Kupası’nı kazanmış Arjantin gibi bir takımla oynayabilmemiz, bu maçı daha da önemli hale getiriyor. Bu anı yaşayabildiğim için çok mutluyum.”

“Kendime büyük güvenim var. Sahaya her çıktığımda, takım için fark yaratabileceğime inanıyorum. Ama dürüst olmak gerekirse, kahraman kim olursa olsun, en önemlisi takımın sonunda kazanmasıdır. Bir şampiyonluk kazandığınızda, o şampiyonluk herkese aittir, sadece ilk 11’e değil.”

Merino, bu Dünya Kupası’nda İspanya’nın oynadığı yedi maçın hepsinde forma giydi. Ayrıca, Portekiz’e karşı oynanan sekizinci final maçında (0-1 galibiyet) ve Belçika’ya karşı oynanan yarı final maçında (1-2 galibiyet) gol attı.

Son olarak, final maçı öncesinde hakem Slavko Vincic’e bir tavsiyede bulundu. “Hakem, mücadelelerin yoğunluğunu ve sıklığını yakından takip etmelidir. Top aramızda ne kadar hızlı dolaşırsa, rakibin faul yapma şansı o kadar azalır.”