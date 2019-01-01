Mikel Arteta: Xhaka, Manchester City'deki transfer listemdeydi

Mikel Arteta’nın Arsenal teknik direktörlüğüne getirilişi, Granit Xhaka’nın takımdaki kaderini değiştirecek gibi görünüyor.

2016 yazında ekibi ’tan 45 milyon euro karşılığında transfer edilen Granit Xhaka, takımın değişmez isimlerinden olmasına karşın geçtiğimiz Ekim ayında ile oynadıkları maçta taraftarlarla tartışma yaşamıştı.

Xhaka daha sonra kulübün sosyal medya hesapları aracılığıyla gönderdiği mesajda, kendisine ve ailesine edilen hakaretler ve aldığı tehditler nedeniyle patlama noktasına geldiğini söylemiş ve özür dileyerek taraftarlara zeytin dalı uzatmıştı.

Xhaka’nın devre arasında takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu. Ancak ’in yeni patronu Mikel Arteta, yaptığı açıklamada bu futbolcuyu bırakmak gibi bir niyeti olmadığını belli etti.

Haberin devamı aşağıda

Xhaka’yı çok beğendiğini söyleyen Arteta, “Antrenörlüğe başlamak için ’ye gittiğimde orta sahaya oyuncu bakıyorduk. Listemdeki futbolculardan biri de Xhaka’ydı” dedi.

İsviçreli futbolcunun taraftarlarla yaşadığı gerginliğe de dikkat çeken Xhaka, “Arsenal onu aldığında mutlu olmuştum. Çünkü harika bir futbolcu olacağını biliyordum. Çok iyi şeyler yaptı ancak sonra kendisini zor bir durumun içinde buldu. Bence Xhaka’nın taraftarlar ile arası düzelmeye başladı. Taraftarların da bu konuda çok pozitif olduğunu düşünüyorum. Elbette senaryoyu bir anda tam tersine çevirmek mümkün değil ancak Xhaka konusunda doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.

Bu futbolcudan beklentisinin büyük olduğunu da açıklayan İspanyol çalıştırıcı,”Onu ne kadar beğendiğimi ve ondan neler beklediğimi kendisine anlattım. Takım için ne kadar önemli olduğunu kendisine ilettim. Ona yardımcı olmak istiyorum. Sadece ben değil, kulüp olarak arkasında olduğumuzu hissetmesini istiyorum. Eğer taraftar ile barışırsa, takım için çok iyi olacağı kanaatindeyim. Önemli olan da bu” ifadelerini kullandı.