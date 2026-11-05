Ezri Konsa, Arsenal'ın Slavia Prag'ı 2-1 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yaz transfer döneminde kadroya katılan ve Mikel Arteta'nın takımında her maçta forma giyen oyuncunun sakatlığı, yaklaşan Premier Lig maçları öncesinde savunmada endişe yarattı.

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Arsenal Avrupa'da zorlu bir galibiyet aldı

Arsenal, çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Slavia karşısında 2-1'lik galibiyet aldı. Ancak Avrupa'da elde edilen bu olumlu sonuç, ilk 11'de başlayan savunma oyuncusu Konsa'nın talihsiz diz sakatlığının gölgesinde kaldı. Noni Madueke ve Viktor Gyokeres'in ilk yarıdaki golleri, konuk ekibi başlangıçta avantajlı bir konuma taşıdı.

Güçlü başlangıcına rağmen Arteta'nın ekibi, maçın ikinci yarısında kontrolü ve oyun ritmini korumakta zorlandı. Bu tempo kaybından yararlanan Slavia, konuk ekibe sürekli baskı kurdu. Wiktor Nowak'ın 90. dakikadaki golüyle farkı hak ederek bire indirdi ve maçın son bölümünü gerilimli hâle getirdi.

Arteta'dan sakatlık açıklaması

Arsenal için en büyük endişe, Konsa'nın ikinci yarıda dizindeki sorun nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla ortaya çıktı. Avrupa mücadelesinin kalan bölümünde savunma oyuncusunun yerine Cristhian Mosquera oynadı. Konsa, 21 Ağustos'ta Aston Villa'dan 55 milyon sterlin karşılığında transfer olduğundan bu yana Arsenal'ın 14 maçının tamamında forma giyerek takımın önemli isimlerinden biri oldu. Dar farkla kazanılan maçın ardından Arteta, duruma ilişkin konuştu ve savunma oyuncusunun sahada geçirdiği sürenin fazlalığına dikkat çekti.

Arteta gazetecilere, "Açıkçası çok fazla oynuyor, son birkaç haftada çok sayıda maça çıktı. Bazı sorunları vardı ve onu oyundan çıkarmaya karar verdik" dedi.

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Arteta'yı savunmada hassas bir değişiklik bekliyor

Konsa, Arsenal'ın bu sezonki dördüncü Şampiyonlar Ligi maçında stoperde Gabriel Magalhaes'in yanında ilk 11'de görev aldı. Arteta, sezonun ilk aylarında bu savunma ikilisine büyük ölçüde güvendi.

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Arsenal, savunma hattındaki mevcut fiziksel sorunlarla zaten uğraşıyor. Bu da Konsa'nın oyundan çıkmasının yarattığı endişeyi artırıyor. William Saliba, uzun süreli sırt sakatlığından kurtulmasının ardından bu sezon ilk kez yedekler arasında yer aldı.

Fransa millî takımının oyuncusu çarşamba gecesi yedek kulübesinde kaldı. Arteta böylece oyuncunun resmî maçlara dönüşünde acele etmemiş oldu.

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Premier Lig'de Hull City sınavı bekliyor

Arsenal sağlık ekibi, yaklaşan maç öncesinde Konsa'nın dizindeki sorunun ne kadar ciddi olduğunu değerlendirecek. Yaz transfer döneminde kadroya katılan oyuncunun ligdeki bir sonraki maçta oynayıp oynayamayacağı ciddi biçimde belirsiz.

Arteta'nın ekibi, cumartesi günü evinde Hull City ile oynayacağı maça hazırlanırken odağını hızla yeniden Premier Lig'e çevirecek. Konsa'nın hafta sonu maçında kesin olarak oynayamayacağı anlaşılırsa Arteta, savunmada istemediği bir değişiklik yapmak zorunda kalacak. Hull City karşısında Gabriel'in yanında ilk 11'de Mosquera ya da takıma dönen Saliba görev alabilir.