Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi finali sonrasında hakemle aynı fikirde değil: "Kolayca penaltı olabilirdi"

Mikel Arteta, kaybedilen Şampiyonlar Ligi finali sonrasında doğal olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Cumartesi akşamı Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanan maçta hem 90. dakikada hem de 120. dakikada skor 1-1'di ve maç penaltı atışlarına gitti. Penaltılar PSG'nin lehine sonuçlandı.

"Şu anda ne hissediyorum? Acı..." dedi Arteta maç sonrası basın toplantısında. "PSG ve Luis Enrique'yi tebrik ediyorum. Onlar dünyanın en iyi takımı."

“Büyük ödülü (Premier League, ed.) kazandık, ancak en büyüğünü (Şampiyonlar Ligi, ed.) kazanmayı başaramadık. Penaltılarla finalde yenilmek… Kimse bu acıyı dindiremez.”

“Oyunculara ve teknik ekibe, bir milyon kez ‘teşekkür ederim’ demenin bile yetmeyeceğini söyledim. Birlikte yaşadığımız keyif ve anlar her şeyden üstündür.”

Arsenal’in son penaltısını Gabriel Magalhães kaçırdı. “Gabriel o son penaltıyı atmak istedi,” diyor Arteta bu konuda. “Bunun için antrenman yapmıştık.”

Maçtan sonra uzatmalardaki bir an da gündeme geldi; Noni Madueke, Nuno Mendes ile girdiği mücadelede yere düşmüştü. Arsenal bu pozisyon için penaltı kazanamadı, ancak Arteta bu karara itiraz ediyor. “Bu kolaylıkla bir penaltı olabilirdi.”

Maçı kazanan teknik direktör Luis Enrique, takımının nihai zaferini haklı buluyor. “Belki her iki takım da kazanmayı hak etti, ancak tüm sezon boyunca sergilediğimiz performansa bakılırsa, Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum.”

"Maç Arsenal için en iyi şekilde başladı," diyerek Kai Havertz'in erken golüne atıfta bulundu. "Ve ondan sonra nasıl savunma yapılacağını biliyorlar. Çok zordu. Çok iyi oynadılar."

PSG için bu, üst üste ikinci Şampiyonlar Ligi ve kulüp tarihindeki ikinci zafer anlamına geliyordu. Arsenal ise bu milyar dolarlık turnuvayı daha önce hiç kazanmamıştı.