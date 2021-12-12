Mikel Arteta, Pierre-Emerick Aubameyang'ı neden kadro dışı bıraktı?

Mikel Arteta, Pierre-Emerick Aubameyang'a disiplinsiz davranışları nedeniyle ceza verdiğini açıkladı.

Premier Lig'de Southampton karşısına ileri uçta Alexandre Lacazette'le çıkan Arsenal, Fransız oyuncunun perdeyi açan golü attığı maçı 3-0 kazandı.

Arsenal üst üste iki yenilginin ardından bu galibiyetle kötü gidişe dur demeyi başardı, fakat Arteta ile Aubameyang arasındaki sorun kısa süre içinde çözülecek gibi gözükmüyor. Ligde oynadığı son altı maçta gol atamayan Gabonlu oyuncunun takımdan ayrılması gündemde.

Arteta ne söyledi?

Arteta, Aubameyang'ın kadro dışı bırakılmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Takım içinde kulüp felsefesi olarak benimsediğimiz bazı kırmızı çizgilerimiz var ve bu konuda katıyız. Aubameyang bugün kadroda yer almayacak."

Ne yaşandı?

Daily Mail'da yer alan haberde, Aubameyang'ın Cuma günü yapılan antrenmanı kaçırdığı ve bu nedenle kadro dışı bırakıldığı bilgisi yer aldı.

Arsenal'ın Pazartesi günü Everton'a konuk olduğu maça yedek kulübesinde başlayan Aubameyang, bitime beş dakika kala Lacazette'in yerine oyuna dahil olmuştu.

Maçın bitimine saniyeler kala önemli bir beraberlik fırsatından yararlanamayan Aubameyang, formsuzluğu ve sergilediği tavırlar nedeniyle taraftarların da tepkisini çekiyor.

32 yaşındaki oyuncu geçmişte de zaman zaman yaşadığı disiplin sorunlarıyla gündeme geldi. Bu sezon Kuzey Londra derbisine geç kalan Aubameyang, ilk 11'den çıkarılmış ve para cezasına çarptırılmıştı.

İki yıl önce takım kaptanlığına getirilen Aubameyang, 2019/20 sezonunda ligi 22 golle tamamladıktan sonra düşüşe geçti. Gabonlu oyuncu gçeen sezon Premier Lig'de 29 maçta sadece 10 gol atabildi.

Aubameyang bu sezon ise ligde çıktığı 14 maçta rakip fileleri dört kez havalandırdı.

Neville'dan Aubameyang yorumu

Eski futbolcu Gary Neville, Aubameyang ile Arteta arasında yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:

"Aubameyang'ın yedek kalmayı ya da Nketiah'tan sonra oyuna girmeyi kabulleneceğini sanmıyorum. Arteta ile Aubameyang arasında bir problem var."

"İşler daha da çirkinleşebilir. Bu ikili hiçbir zaman iyi anlaşamadı, ama Aubameyang takım kaptanı ve dışarda bırakılması garip bir durum yaratıyor."

"Satışından gelir elde edebilecek olsalar, Aubameyang'ı elden çıkarıp yerine başka birini almak isteyeceklerine eminim."

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