Mikel Arteta: Mesut, kararıma saygı göstermek zorunda

Arsenal'ın teknik direktörü, kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in hala takıma faydalı olabileceğini söyledi.

Mikel Arteta, Mesut Özil ve Sokratis'i hem Premier Lig hem de UEFA kadrosuna almamayı tercih etti.

Bu karar, iki oyuncunun da en az 3 ay boyunca resmi maça çıkamayacağı anlamına geliyor.

İspanyol teknik adam yaptığı açıklamada, oyuncularla bir araya gelip verdiği kararı onların yüzüne karşı söylediğini dile getirdi.

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Arteta "Bu oyuncuları motive etmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Onlara bu kararın arkasında yatan sebepleri söyledim. Benim için zor bir karar olsa da, saygı göstermek zorundalar ve Aralık ayına kadar en iyi şekilde çalışıp, takıma yardım etmeye devam etmeliler" ifadelerini kullandı.

İngiliz ekibin efsane teknik direktörlerinden Arsene Wenger, geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'i takıma yeniden dahil edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Arteta, Wenger'in bu düşüncesinin kendisine sorulması üzerine "Takımımızda çok fazla yetenekli hücum oyuncusu var. Onları hazır tutmak ve takımın yararı için en iyi şekilde kadroya adapte etmek gerekiyor. Bizim işimiz de bunu gerçekleştirmek. Mesut, geçtiğimiz yıllarda ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu ve sadece teknik bir oyuncu olmadığını gösterdi" şeklinde konuştu.