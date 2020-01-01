Mikel Arteta: Leeds'le oynamak dişçiye gitmek gibi

Arsenal, FA Cup'ta Leeds'i tek golle geçerken menajer Mikel Arteta, Bielsa'nın takımı hakkında övgü dolu sözler kullandı.

FA Cup 3. Tur maçında Championship ekiplerinden Leeds United ile karşılaşan , golsüz geçen ilk yarının ardından Reiss Nelson'un 55. dakikada attığı golle rakibini saf dışı bıraktı. Arsenal Menajeri Mikel Arteta mücadelenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda karşılaşmayı ve takımının performansını değerlendirdi.

"İki yarıda iki farklı takım izledik" diyen genç teknik adam, "Oyunculara ne durumda olduğumuzu anlatmaya çalıştım. İlk 32 dakikada yalnızca bir ikili mücadele kazanmıştık. İkinci yarıda tavrımızı, arzumuzu ve organizasyonumuzu değiştirince daha farklı bir takım olduk. Oyuncularımın bu durumun ne kadar zor olduğunu tecrübe etmeleri gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds hakkında övgü dolu sözler kullanmayı ihmal etmeyen Arteta, "Birçok Leeds maçı izledim. Eğer onlara karşı hazır değilseniz sizi mahvedebilirler. Leeds'e karşı oynamak dişçiye gitmek gibi. Onlar harika bir takım ve inşa ettikleri yapı çok güçlü." şeklinde konuştu.

Arteta yönetimindeki ilk maçında 'la berabere kalan Topçular, sonraki maçta öne geçmesine rağmen 'ye kaybetmiş ancak galibiyetiyle moral bulmuştu. Londra ekibi 27 puanla onuncu sırada bulunduğu Premier Lig'de 11 Ocak Cumartesi günü deplasmanına çıkacak.