Mikel Arteta, Jurriën Timber hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı: Görüntüler hızla viral oldu

Arsenal'in Atlético Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında ilginç bir sahne yaşandı. Teknik direktör Mikel Arteta'ya Jurriën Timber'in oynayıp oynayamayacağı sorulduğunda, İspanyol teknik adam ilk başta Hollandalı oyuncunun kadroda olduğunu belirtti. Ta ki başka bir gazeteci konuyu tekrar sorana kadar.

Gunners, Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atlético Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bu milyar dolarlık turnuvanın bu aşamasındaki diğer maçta ise Salı akşamı Paris Saint-Germain muhteşem bir 5-4 galibiyet elde etti.

Ayrıca Premier League şampiyonluğu için de yarışta olan Arsenal, Çarşamba günü Madrid'de kendine iyi bir başlangıç pozisyonu sağlamayı umuyor. Kulüp bunu bazı sakat oyuncular olmadan yapmak zorunda kalacak.

Arteta, maç öncesindeki basın toplantısında bunu doğruladı. Bir gazeteci, Riccardo Calafiori ve Timber'ın Metropolitano Stadyumu'nda sahada olup olmayacağını sordu. "Evet, yarın oynayabilirler," diye yanıtladı teknik direktör. Biraz sonra, biraz şaşkın görünen başka bir gazeteci bu konuyu tekrar gündeme getirdi.

“Mikel, bir kez daha teyit etmek için soruyorum: Jurriën’in yarın oynayabileceğini mi söyledin?” Muhtemelen dil sürçmesi yapan Arteta, “Bunu iyi yakaladın” diyerek, henüz tam olarak anlamayan gazeteciye iltifat etti.

“Bu ne inanılmaz bir moral olmalı,” diye sorusuna devam etmek ister, ancak Arteta onu keser. “Jurriën kadroda değil.” Bu, soruyu soran kişiyi şaşırtır. “Oh, pardon, bu bir yanlış anlaşılmaydı.”

Böylece Timber'ın geçen ayın sonunda geçirdiği ayak bileği sakatlığından hala iyileşmediği anlaşılıyor. Basın toplantısından sonra görüntüler sosyal medyada hızla yayılıyor ve bazı kullanıcılar bu videoya kaşlarını çatarak tepki gösteriyor.