Arsenal, yıldız kanat oyuncusu Bukayo Saka'nın uyluk sakatlığı nedeniyle Everton'a karşı oynayacağı Premier Lig maçında oyuncusundan yararlanamayacak. Teknik direktör Mikel Arteta, ilk belirtilerin endişe verici olduğunu kabul etti. Sakatlığın boyutunu tam olarak belirlemek için Saka'ya MR çekilecek.

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Arsenal'a Saka'nın sakatlığından büyük darbe

Saka'nın resmen cumartesi günü Everton'a karşı oynanacak Premier Lig maçında forma giyemeyeceği açıklandı. 25 yaşındaki futbolcunun uyluk sakatlığı bulunuyor ve dönüş takviminin belirlenebilmesi için daha kapsamlı bir tıbbi değerlendirmeden geçmesi gerekiyor.

İngiltere millî takım oyuncusu, sakatlığı Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldıkları Şampiyonlar Ligi maçının henüz onuncu dakikasında yaşadı. Oyuna devam etmeye çalışsa da sakatlığı nedeniyle sonunda sahadan çıkmak zorunda kaldı.

Arteta, kanat oyuncusuna ilişkin işaretlerin endişe verici olduğunu kabul etti

Sakatlığın ne kadar ciddi olduğu henüz netlik kazanmazken bu durum Arsenal'da büyük endişe yarattı. Arteta, sakatlığın gerçek boyutunu anlamak için oyuncunun daha fazla tetkikten geçtiğini doğruladı.

Arteta, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, “Bölgede çok fazla sıvı birikimi olduğu için bu öğleden sonra MR'a girecek. Bu nedenle sakatlığın ciddiyetini anlamak zordu. Yarın öğreneceğiz,” dedi.

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“Birkaç görüntülemeye ve uzman görüşüne daha ihtiyacımız var. Bir oyuncu sahadan yürüyerek çıkmakta zorlanıyorsa ve hareketleri kısıtlanmışsa bunlar iyiye işaret değildir. Bu yüzden kesin bir değerlendirme yapıp sizi bilgilendirebilmemiz için biraz daha sabırlı olalım.”

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Yoğun maç takvimi Arsenal teknik direktörünü rahatsız ediyor

Sakatlığın yaşandığı dönem, en üst düzeyde futbolcu sağlığına ilişkin endişeleri artırdı. Yıldız kanat oyuncusunun sakatlığının ardından Arteta, günümüz takımlarının maruz kaldığı ağır fiziksel yükü vurguladı.

Arsenal teknik direktörü, futbolun yönetim organlarından bu konuda daha fazla duyarlılık göstermelerini istedi. Takımların fiziksel sınırlarının sonuna kadar zorlandığını vurguladı.

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“Bu oyunculardan talep ettiklerimiz konusunda bize destek olabilirlerse çok memnun oluruz,” dedi. “Altı günden kısa sürede üç kez oynamak zorundayız. Maçlar çok yorucu ve son dakikaya kadar mücadele ediyoruz.”

Takımı zorlu bir maç takvimi bekliyor

Arsenal, ülke içindeki yaklaşan maçlarına artık en etkili hücum oyuncularından biri olmadan çıkmak zorunda. Kulüp, kanat oyuncusunun uzun süre sahalardan uzak kalıp kalmayacağını öğrenmek için hafta sonu MR sonuçlarını bekleyecek.

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Öncelikli hedef, bu cumartesi evinde Everton'a karşı üç puanı almak. Arteta'nın sağ kanattaki önemli eksiği telafi etmek için hücum seçeneklerinde değişikliğe gitmesi gerekecek.

Lig maçından sonra da yoğun fikstür hafiflemeyecek. Arsenal, salı günü Lig Kupası dördüncü turunda dördüncü kademe ekibi Fleetwood Town'a konuk olacak.