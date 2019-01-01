Mikel Arteta: İngiltere'nin en büyük kulübüyüz ve buna göre oynamalıyız

Mikel Arteta, kulüp ve taraftar arasındaki bağı yeniden kurmayı ve Arsenal'i eski günlerdeki ihtişamına ulaştırmaları gerektiğini belirtti.

'in çiçeği burnunda teknik direktörü Mikel Arteta, takım ve taraftarlar arasındaki bağı yeniden kuvvetlendireceğini dile getirdi.

Takımın başında çıktığı ilk mücadelede ile karşılaşan Arteta sahadan 1 puanla ayrılmaya razı oldu. Sky Sports'a konuşan Arteta, İngiltere'nin en büyük kulübü Arsenal'in eski günlerine döneceğinin sinyalini verdi:

"Takım ve taraftar arasındaki bağı yeniden kurmamız gerekiyor. Son sezonlarda bir kopukluk olduğunu hissediyorum ve gittikçe güç kaybediyoruz. Daha önce belirttiğim gibi bir futbol kulübünün belki de en önemli parçalarından biri taraftardır. Onları tekrar oyuna dahil etmeli ve takımla ilgili yapmak istediğimiz şeyleri onlara iletebilmeliyiz. İngiltere'nin en büyük kulübüyüz. Bu inançla oynamalıyız. Bu stadyum rakiplere tekrar korku vermeli. Rakip olarak buraya gelmekten nefret ederdim ve bu atmosferi yeniden sağlamalıyız. Arsenal, mükemmellikten başka bir şey hak etmiyor."

Arsenal, Premier Lig'in 20. haftasında 29 Aralık Pazar günü saat 17:00'de sahasında ile karşılaşacak.