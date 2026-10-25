Mikel Arteta, Arsenal'ın Everton'ı 2-0 yendiği maçta Gabriel Magalhaes'in golünden hemen önce ciddi bir sakatlık geçirmiş olmasından gerçekten korktuklarını itiraf etti. Brezilyalı savunmacı uzun süre sağlık müdahalesi görmesine rağmen sahada kalmayı başardı ve takımının Premier League'de kritik bir galibiyet almasına katkı sağladı.

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Arsenal, Everton’ı yenerek lig lideriyle puanlarını eşitledi

Arsenal, aldığı kritik 2-0’lık Everton galibiyetinin ardından Premier League lideri Manchester City ile puanlarını eşitledi. Ezri Konsa, henüz yedinci dakikada attığı golle takımına erken bir üstünlük sağladı.

Everton, beraberliği yakalamak için birkaç fırsat buldu ancak Thierno Barry ve Kiernan Dewsbury-Hall en net pozisyonları değerlendiremedi. Bu fırsatları gole çevirememeleri, Arsenal’ın maçtaki kontrolünü korumasını sağladı.

Maçın sonucunu belirleyen gol 68. dakikada geldi. Gabriel, Ben Whitre’ın ortasını alt köşeye göndererek kulüpteki 200. maçını şık bir golle taçlandırdı.

Arteta, Gabriel’in sakatlığı nedeniyle gerçekten korktuğunu kabul etti

Gabriel için bu özel gün, neredeyse erken sona erecekti. Brezilyalı oyuncu, ikinci yarının başlarında topu uzaklaştırmak için hamle yaptıktan sonra acı içinde yerde kaldı.

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Sağlık ekibi müdahale için hızla sahaya girerken Arteta, stoperin yerine bir oyuncu hazırlamaya başlamıştı. Ancak Gabriel sorunu atlatmayı başardı ve oyuna devam etmekte ısrar etti. Maçın ardından savunmacısını öven Arteta, ilk belirtilerin kenarda büyük endişe yarattığını kabul etti.

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Arteta, Match of the Day programına yaptığı açıklamada, “Gerçekten endişe verici bir pozisyondu. Gabi’yi, ne kadar dayanıklı ve güçlü olduğunu biliyoruz. Görünüşe göre iyi,” dedi.

Arteta’dan takımın güçlü zihniyetine övgü

Gabriel’in maçtan çıkmasına yol açabilecek bir sakatlık ihtimalinin ardından kısa sürede toparlanıp galibiyeti getiren golü atması, takımın büyük psikolojik gücünü ortaya koydu. Arteta da bu anı, savunmacının takıma bağlılığını vurgulamak için kullandı.

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Arteta, maç sonrası basın toplantısında, “Takımın zihniyetinden söz ettiğimde o, bunun açık bir örneği. Takımın zihniyeti, oyuncuların zihniyetidir. O da bunun harika bir örneği. Yalnızca yere düşüşü değil, yanındaki oyuncuların tepkisi de hepimizi korkuttu. Hemen devam etmek istediğini söyledi ve maçı kazanmamıza yardımcı olan golü attı,” dedi.

Odak noktası Lig Kupası mücadelesi

Premier League’de üç puanı alan Arsenal, önümüzdeki günlerde Gabriel’in durumunu dikkatle değerlendirebilecek. Sağlık ekibi, oyuncunun o zorlayıcı hamleden kalıcı bir hasar almamış olduğundan emin olmak için durumunu takip edecek. Yoğun maç takvimi sürerken Arsenal’ı kısa süre içinde bir yerel kupa karşılaşması bekliyor. Takım, salı akşamı EFL Kupası’nın dördüncü turunda League Two’da zor günler geçiren Fleetwood Town ile karşılaşacak.