Arsenal, Liverpool ile oynayacağı kritik Premier League maçına hazırlanırken üç oyuncusunun sakatlanmasıyla ağır bir darbe aldı. Mikel Arteta, A takımın kilit isimlerinden bazılarının kulübün hafta içinde Fleetwood Town karşısında aldığı küçük düşürücü yenilgide forma giymediğini ve hafta sonuna yetişmek için zamanla yarıştığını doğruladı.

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Üç oyuncunun yokluğu Carabao Kupası hüsranını derinleştirdi

Arsenal, salı gecesi League Two ekibi Fleetwood Town karşısında penaltı atışları sonucunda küçük düşürücü bir şekilde elendi. Arteta, kadrosunda giderek artan fiziksel sorunlara rağmen güçlü bir ilk 11 sahaya sürse de Lancashire deplasmanında Declan Rice, Riccardo Calafiori ve Noni Madueke'den yararlanamadı.

Üç oyuncunun aniden kadro dışı kalması, Kuzey Londra ekibinin giderek büyüyen kadro sıkıntısını ağırlaştırdı. Arsenal, kilit isimleri William Saliba, Bukayo Saka ve Christos Tzolis'in uzun süreli sakatlıklarıyla zaten mücadele ediyor. Ayrıca Max Dowman, sürpriz kupa yenilgisinde disiplinsiz bir hareketin ardından kırmızı kart gördüğü için bu hafta sonu yerel müsabakalarda cezalı olacak. Bu da kadrodaki seçenekleri iyice azalttı.

Arteta, önemli oyuncularının durumuna ilişkin soru işaretlerini açıkladı

Beklenmedik erken kupa vedasının ardından konuşan Arsenal teknik direktörü, düzenli olarak forma giyen oyuncularının neden sahada olmadığını açıkladı. Rice'ın sorununun, cumartesi günü Everton karşısında alınan 2-0'lık lig galibiyetinde ortaya çıktığını ve bu yüzden oyuncuyu erken oyundan çıkarmak zorunda kaldığını belirtti.

Arteta, "Calafiori yoktu, Noni ayak bileğindeki sorun nedeniyle yoktu. Declan ise geçen gün [Everton'a karşı] bir sorun hissetti, bu yüzden onu oyundan çıkarmak zorunda kaldım" dedi.

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Can sıkıcı yenilgiye rağmen İspanyol teknik adam, eksik kadrosunu sert biçimde eleştirmedi. Bunun yerine, tarihi bir sürprize imza atan dördüncü ligdeki ev sahibini ve o gece yarattığı atmosferi övdü.

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Arsenal teknik direktörü, "Öncelikle Fleetwood'u tebrik ediyorum. Bunu başarma biçimleri ve yarattıkları atmosfer için. Oyuncuların maç boyunca, hem 11 hem de 10 kişiyken gösterdiği tutum ve mücadele konusunda eleştireceğim hiçbir şey yok. Ama bu kadar üstün oynadığınızda rakibe hiçbir fırsat vermemeniz gerekir" dedi.

Fırsatları harcayan Arsenal için 'çok üzücü bir gün'

Arsenal'in sürpriz yenilgisi, Lig Kupası'nı kazanmak için 34 yıldır süren bekleyişinin en az bir sezon daha uzayacağı anlamına geliyor. Maçı kontrol etmesine rağmen çeyrek finale ulaşamadan elenen Arsenal'in üstünlüğünü gole çevirememesine dikkat çeken Arteta, sonucu açıkça kulüp için "çok üzücü bir gün" olarak nitelendirdi.

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"Bizim ürettiğimiz kadar şut ve pozisyon ürettiğinizde üç, dört ya da beş gol atmanız gerekir" dedi. "Bunları değerlendirmelisiniz. Değerlendirmezseniz hata payınız kalmaz, gerçek bu. Sonra penaltıları bekleyip turu geçmeniz gerekir. Biz bunu da başaramadık.

"Maçın gidişatına bakıldığında bunun olasılığı düşüktü. Ama bu futbol ve olasılık düşük olsa bile kupadan elenme ihtimaliniz her zaman vardır."

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Arsenal'i kritik Anfield deplasmanı bekliyor

Arsenal'in ilk önceliği, pazar günü Anfield'a yapacağı önemli deplasman öncesinde kadrosundaki eksikleri gidermek. Hafta sonu yaşadığı darbeye rağmen pazartesi günü takım arkadaşlarıyla antrenman yaparken görülen İngiliz orta saha oyuncusu Rice'ın durumuna ilişkin bir umut ışığı var.

Premier League tablosunun zirvesinde Manchester City ile aynı puanda bulunan Arsenal, Liverpool karşısında ligdeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Bu zorlu karşılaşmanın ardından Arteta'nın ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'a konuk olacak. Sonrasında ise kasım ayındaki millî maç arasından hemen önce Hull City'yi Emirates'te ağırlayacak.