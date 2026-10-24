Mikel Arteta, kadrosunda büyük değişiklikler yaptığı Arsenal’ın Everton’ı 2-0 yenerek Premier League zirvesinde Manchester City ile puanlarını eşitlemesinin ardından takımının “berbat” fikstürüne tepki gösterdi. Galibiyet, Münih’e yapılan yorucu yolculuğun üzerinden üç gün bile geçmeden geldi. Arsenal o maçın bedelini hâlâ ödüyor: Ön adale sakatlığı yaşayan Bukayo Saka, 12 maça kadar forma giyemeyebilir.

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Arteta, Arsenal'ın ‘berbat’ fikstürüne tepki gösterdi

Arsenal, cumartesi günü Everton'ı 2-0 yendi. Stoperler Ezri Konsa ve Gabriel Magalhaes'in gol attığı maçın ardından Arteta, fikstürden hiç memnun değildi. Takımı geçen pazar Nottingham Forest deplasmanına gitmiş, çarşamba gecesi Bayern Münih ile 2-2 berabere kalmıştı. Cumartesi günkü maç ise saat 15.00'te başladı. Arteta bu nedenle kadroda beş değişiklik yaptı.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Arteta şunları söyledi: “Evet, galibiyetten, performanstan ve bu haftadan çok memnunuz çünkü önümüze berbat bir fikstür kondu. Pazar öğleden sonra oynadık, ardından çarşamba gecesi Münih'teydik. Perşembe günü buraya çok geç geldik ve cumartesi saat 15.00'te Premier Lig'de gerçekten zorlu bir rakibe karşı yeniden oynamak zorunda kaldık. Bazı sakatlıkların yanı sıra önümüze çıkan her engeli aştık. Takımın zihniyetini ve bugün gösterdiğimiz kaliteyi çok beğendim.”

Ön adale sakatlığı yaşayan Saka 12 maça kadar kaçırabilir

Arsenal, galibiyeti Saka'dan yoksun aldı. Münih'te bacağının üst kısmında bir şey hissetmesinin ardından Saka, ilk 10 dakika dolmadan oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Kanat oyuncusunun tarama sonuçlarını gören Arteta, Everton maçı öncesinde şöyle konuştu: “Sanırım haftalar sürecek. Sakatlığın boyutunu görmek için bir hafta, on gün sonra taramaları tekrarlamamız gerekecek.”

football.london'a göre Saka, kasım ayındaki millî maç arasından önce en az dört maç kaçıracak. Son haberlerde ise sekiz haftaya kadar sahalardan uzak kalabileceği, bunun da Noel öncesindeki 12 maçta forma giyemeyeceği anlamına geleceği belirtiliyor.

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Calafiori'nin aldığı darbe Arsenal'ın sakatlık endişelerini artırdı

Maçın sonlarına doğru yeni bir endişe yaşandı: Riccardo Calafiori sol kanada çıkarken Noni Madueke sol beke geçti. Bu değişiklik sorulan Arteta, “Evet, ikisinin de pozisyonunu değiştirecek kadar delirmedim. Onun ufak bir sorunu vardı. Ne olduğunu bilmiyoruz, çok küçük bir şey gibi görünüyor ama temkinli davrandı” dedi.

Christos Tzolis'in de sakat, William Saliba'nın sırtındaki sorunun ardından hâlâ iyileşme sürecinde olması ve Madueke ile Eberechi Eze'nin forma giyebilecek tek A takım kanat oyuncuları olması nedeniyle bu gelişmenin zamanlaması pek iyi değil.

Arsenal'ı sırada ne bekliyor?

Arsenal, salı günü Carabao Kupası dördüncü turunda Fleetwood Town'a konuk olacak. Calafiori bu maçta forma giyemeyebilir. Arsenal ardından 1 Kasım'da Liverpool deplasmanına çıkacak.