Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, İspanyol kaleci David Raya’nın La Liga’da oynama isteğini dile getirmesinin ardından oyuncunun geleceğine ilişkin spekülasyonları hızla sonlandırdı. Arteta, kaledeki bir numaralı tercihi Raya’nın takımdan ayrılmayacağını vurgularken Kuzey Londra kulübü, kısa süre önce kazandığı Premier League şampiyonluğunun üzerine yenilerini eklemeyi hedefliyor.

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Raya, La Liga hedefini açıkladı

Kuzey Londra'da parlak bir dönem geçirmesine rağmen Raya, kısa süre önce Marca ile yaptığı röportajın ardından ülkesinde tartışma yarattı. İspanya millî takımının kalecisi, bir gün ülkesinde oynama hedefi olduğunu kabul etti.

Katalonya'da doğan Raya, profesyonel kariyerinin tamamını İngiliz futbolunda geçirdi. Henüz 16 yaşındayken Blackburn Rovers'a katılmak için Lancashire'a taşındı. A takımda 98 maça çıktı ve Southport'ta kısa bir kiralık dönem geçirdikten sonra 2019'da Brentford'a transfer oldu.

Artık Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri olan 27 milyon sterlinlik transfer, Aaron Ramsdale'i geride bırakarak Arsenal'ın tartışmasız birinci kalecisi konumunu sağlamlaştırdı. Ancak son sözleri, gelecekte Emirates Stadyumu'ndan ayrılabileceğine işaret etti.

İspanya'ya dönüşe kapıyı açık bıraktı

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İspanyol basınına konuşan Raya, bir gün ülkesine dönme isteğini gizlemedi. İspanya'nın en üst düzey ligine duyduğu ilgiyi vurgulayan kaleci, İngiltere'de şu anda mutlu olduğunu belirtirken gelecekteki bir transfere de kapıyı açık bıraktı.

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Raya, “Evet, çok isterim. La Liga'da oynamayı denemeyi çok isterim,” dedi. “Şimdilik burada [Arsenal'da] çok mutluyum ama İspanya liginde oynamayı kesinlikle deneyimlemek isterim.”

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Şunları ekledi: “Bence çok rekabetçi bir lig. Belki gelecekte bir İspanyol kulübünde oynayabilirim. İspanyolum ve orada oynamayı çok isterim, buna şüphe yok.”

Arteta'dan esprili yanıt

Arteta, kalecisinin sözlerine vakit kaybetmeden yanıt verdi. Esprili bir ifade kullansa da Arsenal'ın tutumunu açıkça ortaya koydu. Teknik direktör, yakın zamanda bir ayrılık yaşanabileceği düşüncesini kesin bir dille reddetti.

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Arteta, “Bence David bir noktada İspanya'da oynamalı; yazın arkadaşlarıyla plajda. Ama önümüzdeki birkaç yıl boyunca burada, Arsenal için oynaması gerekiyor,” diye espri yaptı.

Arsenal, Raya'nın geleceği konusunda güçlü bir konumda. Katalan kalecinin 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu da 22 yıl sonra ilk Premier League şampiyonluğunu kazanan ve Budapeşte'deki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşan takım için taşıdığı büyük değeri yansıtıyor.

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Yashin Ödülü Londra'da sahibini bekliyor

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Raya, kulüp görevlerine dönmeden önce pazartesi günü Londra'daki Ballon d'Or törenine katılacak. Arsenal'ın yıldızı, hem kulübü hem de ülkesi adına geçirdiği dikkat çekici sezonun ardından dünyanın en iyi kalecisine verilen Yashin Ödülü'nün güçlü adaylarından biri.

Bireysel ödüllerin ötesinde Raya'nın önceliği, olağanüstü formunu sürdürmek olacak. Bir Premier League şampiyonluğu ve Kuzey Amerika'da İspanya ile bir Dünya Kupası şampiyonluğu madalyası kazanmış olan kaleci, Arteta'nın yurt içinde ve Avrupa'da kalıcı üstünlük kurma hedefinde kilit önem taşımaya devam ediyor.