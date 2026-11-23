Arsenal kalecisi David Raya'nın Newcastle maçında yaşadığı ağrılı omuz sakatlığının ardından Mikel Arteta'dan iyi haber geldi. İspanyol kaleci, Salı günü Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını kaçıracak ancak onu aylarca sahalardan uzak tutabilecek bir ameliyata ihtiyaç duymayacak.

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Arsenal ciddi sakatlık endişesini atlattı

Arsenal, birinci kalecisi Raya'nın sağlık durumuyla ilgili sevindirici bir haber aldı. İspanyol kaleci, forvet William Osula ile çarpışmasının ardından, Newcastle ile 2-2 berabere kaldıkları Premier Lig maçının 70. dakikasında belirgin acı içinde oyundan çıkmak zorunda kaldı.

St James' Park'ta 31 yaşındaki kalecinin yerine Kepa Arrizabalaga oyuna girdi. Bu durum, Arsenal'ın tartışmasız birinci kalecisinin uzun süre sahalardan uzak kalabileceği endişesini hemen beraberinde getirdi. Ancak sonraki tıbbi değerlendirmeler, Kuzey Londra kulübü için çok daha olumlu bir tablo ortaya koydu.

Arteta ameliyata gerek olmadığını doğruladı

Arsenal'ın Borussia Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuşan Arteta, kalecisinin en kötü senaryoyu atlattığını doğruladı. Raya, Pazartesi günkü açık antrenmana katılmadı ve Alman ekibine karşı forma giymeyecek. Ancak uzun vadeli durumuna ilişkin tablo oldukça umut verici.

Arteta basına, “Ne yazık ki yarın oynayabilecek durumda değil ama sakatlığı çok ciddi görünmüyor. Yarın birkaç test daha yapmamız gerekiyor. O pozisyonun hemen ardından çektiği acıyı düşününce durum oldukça umut verici. Hepimiz epey endişelenmiştik ama beklediğimizden daha iyi görünüyor,” dedi.

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Mikel Arteta için büyük rahatlama

Raya'nın oynayabilecek durumda olması, Arsenal'ın ligde ve Avrupa'da devam eden mücadelesi açısından kritik önem taşıyor. Eski Brentford kalecisi, geçen sezonki tarihi Premier Lig şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Üst düzey formunu sürdüren Raya, Tyneside deplasmanından önce çıktığı on maçın yedisinde gol yememişti. İlk endişeler sinir hasarı yaşamış olabileceği yönündeydi ancak Arteta, bu durumun kaleciyi aylarca sahalardan uzak tutabileceğini kabul etti.

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Arsenal teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: “Çok daha kötü bir sonuç bekliyorduk çünkü çektiği acıya neredeyse dayanamıyordu. En büyük korkumuz ameliyat gerekmesiydi ama buna ihtiyaç yok. Bakalım.”

Kepa göreve hazır

Raya'nın Dortmund maçında forma giyemeyecek olması nedeniyle, Arsenal'ın kritik Şampiyonlar Ligi sınavında kaleyi Kepa'nın devralması bekleniyor. Sakatlık listesi giderek uzayan İngiliz kulübü, Raya'nın lig maçları için kısa sürede geri dönmesini umuyor.

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William Saliba, Dünya Kupası'nda yaşadığı sırt sorununun ardından maç kadrosuna daha yeni döndü. Martin Zubimendi ise Aralık sonuna kadar forma giyemeyecek. Ayrıca takımın kilit oyuncusu Bukayo Saka'nın, Bayern Münih maçında yaşadığı uyluk sakatlığını atlatmasına yaklaşık dört hafta daha var.