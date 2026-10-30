Mikel Arteta'dan Arsenal'a büyük sakatlık müjdesi: Yıldız ikili Liverpool maçı öncesinde antrenmanlara döndü

Mikel Arteta, Arsenal'ın Premier League'de Liverpool'a yapacağı kritik deplasman ziyareti öncesinde Declan Rice ve Riccardo Calafiori'nin sakatlık durumlarına ilişkin umut verici açıklamalarda bulundu. Ancak teknik direktör, Fleetwood Town karşısında aldıkları sürpriz Carabao Cup mağlubiyetinin ardından Noni Madueke'nin oynayabilecek durumda olup olmadığından emin değil.

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Arsenal'a iki oyuncusundan sevindirici haber

Arsenal, Liverpool ile oynayacağı Premier League maçı öncesinde iki oyuncusunun durumuyla ilgili sevindirici haber aldı. Teknik direktör Arteta, Calafiori ve Rice'ın cuma günü antrenmanlara döndüğünü doğruladı.

İki oyuncu, geçen hafta sonu Everton karşısında alınan 2-0'lık galibiyette yaşadıkları hafif sorunlar nedeniyle hafta içindeki Fleetwood Town'a karşı Carabao Cup yenilgisinde forma giyememişti. Anfield'a yapılacak zorlu yolculuk öncesinde sahalara dönebilecek olmaları kulüp için büyük bir olumlu gelişme.

Calafiori, Everton karşısında ilk 11'de beklenmedik şekilde yer almamış, ardından maçın son bölümünde kısa süreliğine oyuna girmişti. İki oyuncunun da oynayıp oynayamayacağını belirlemek için cumartesi günü son değerlendirme yapılacak.

Arteta son kontrolleri bekliyor

Calafiori ve Rice'ın pazar günü forma giymesi beklenirken Arteta, Madueke'nin oynayıp oynayamayacağından o kadar emin değil. İngiltere kanat oyuncusu da Everton karşısında darbe aldı ve hafta içindeki maçta forma giyemedi. Arteta, Madueke'nin Anfield'da oynayıp oynamayacağına son anda karar verileceğini kabul etti.

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Arteta, maç öncesi basın toplantısında iyileşme sürecindeki oyuncuları sorulduğunda, "Hepsi bugün antrenman yaptı," dedi. "Yarın da antrenman yapacaklar. Her şey yolunda giderse oynayabilecekler."

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Arsenal teknik direktörü, Madueke hakkında ise şunları ekledi: "Henüz bilmiyoruz. Yarın bir antrenmanımız var, antrenmanı tamamlayabilecek mi göreceğiz."

Dowman'ın cezası hayal kırıklığını artırdı

Arsenal, sakatlık endişelerinin yanı sıra Merseyside deplasmanında Max Dowman'dan da yararlanamayacak. Fleetwood Town karşısında kırmızı kart gören oyuncunun cezasına karşı kulübün yaptığı itiraz kısa süre önce reddedildi. Arteta, cezanın geçerli sayılmasından duyduğu büyük hayal kırıklığını dile getirdi.

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Teknik direktör, "Açıkçası çok hayal kırıklığına uğradım, özellikle de kendisine yapılan kontrolsüz müdahaleyi düşününce," dedi. "Olanlara kıyasla verdiği tepki çok hafifti.

"Durum bu. İtirazımızı desteklemek için bütün gerekçelerimizi sunduk. Çok daha kötü olabilirdi; bugün ayağında kırık olmadığı için gerçekten çok şanslıyız."

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Arsenal kritik Anfield deplasmanına hazırlanıyor

Birçok önemli oyuncusuyla ilgili farklı haberler alan Arsenal, bu hafta sonu Christos Tzolis'e yeniden kavuşabilir. Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle altı maç kaçıran kanat oyuncusu, cuma günü antrenman yaptı ve forma giyme ihtimali bulunuyor. Öte yandan, daha uzun süreli sorunlar nedeniyle sahalardan uzak olan William Saliba ve Bukayo Saka hâlâ kadroda yok. İki oyuncunun yokluğunun sürmesi, kadronun geri kalanı üzerindeki performans baskısını artırıyor.

Arsenal, pazar günü Liverpool ile karşılaşmak üzere kuzeye gitmeden önce hazırlıklarını tamamlayacak. Arteta ve oyuncuları, hafta içindeki kupa vedasının ardından toparlanıp kritik bir Premier League galibiyeti almak isteyecek.