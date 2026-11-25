Mikel Arteta, Arsenal'in Borussia Dortmund ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında harika bir gole imza atan Viktor Gyokeres'e hayranlığını gizleyemedi. Son dönemde fazla süre bulamayan İsveçli forvet, Emirates Stadyumu'nda uzak mesafeden attığı golle bitiriciliğini herkese hatırlattı.

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Geri planda kalan forvet Avrupa sahnesinde öne çıktı

2026-27 sezonunda Arsenal'de büyük ölçüde geri planda kalan İsveçli millî oyuncu, ilk 11'de yakaladığı nadir fırsatı değerlendirerek nefes kesen bir gole imza attı . Emirates'te uzak mesafeden kaydettiği bu golle eşitliği bozan Gyokeres, Dortmund kalecisi Gregor Kobel'in üzerinden sol üst köşeye süzülen harika bir şutla Arsenal'i öne geçirdi.

Bu, Gyokeres'in bu sezon tüm kulvarlardaki üçüncü golüydü. Forvet, geçen sezon 21 golle kulübün en golcü oyuncusu olmasını sağlayan golcülüğünü tam zamanında hatırlattı. Önceki başarılarına rağmen 28 yaşındaki oyuncu bu yıl gözden düştü ve bu Avrupa maçı öncesinde yalnızca bir Premier Lig karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

İsveçli yıldız Arteta'yı büyüledi

Oyuncusunun büyük sahnede öne çıkışını izleyen Arteta, maçın ardından hayranlığını gizlemedi. Arsenal teknik direktörü, golü getiren olağanüstü beceriyi överken takımını sürekli ileri taşıyan çok yönlü performansa da dikkat çekti.

İspanyol teknik direktör, son düdüğün ardından bu golü atabilmek için gereken doğal yeteneğin altını çizdi. Arteta, “Bence bugün harika bir performans sergiledi. İnanılmaz bir gol attığını düşünüyorum. Bunu yapacak tekniğe ve kaliteye sahip” dedi.

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Hücum hattının odak noktası

Arteta, açılış golünün güzelliğinin ötesinde, Gyokeres'in hücum hattına kattığı taktik zekâyı vurguladı. Forvetin takım arkadaşlarıyla uyumunda önemli bir gelişme gösterdiğini ve uzun süre baskı altında kaldıkları anlarda güvenilir bir pas seçeneği olduğunu belirtti. Topu saklayıp hücuma geçişleri başlatabilmesi, Bundesliga devine karşı Arsenal'e farklı bir boyut kazandırdı.

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Teknik direktör, beraberlikle sonuçlanan maçta forveti öne çıkaran özellikleri anlatırken çalışma azmini ve hareketliliğini vurguladı. Arteta, “En çok sevdiğim şey, takımla ne kadar uyumlu olduğuydu” diye açıkladı. “Ondan birçok kez farklı şekillerde yararlandık. Pas bağlantıları, topu saklama biçimi, savunma arkasına yaptığı koşular ve oyun alanını genişletmesi. Bu performansta beğenilecek çok şey vardı ve ihtiyacımız olan Viktor buydu.”

Avrupa'da ivmeyi korumak

Arsenal, evinde üç puanı alamadığı için hayal kırıklığı yaşamış olabilir ancak bu sonuç, yenilenen Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki yenilmezliğini sürdürmesini sağladı. İlk beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik alan Arsenal, şu anda puan tablosunda beşinci sırada. Turnuvanın kritik bölümüne yaklaşılırken eleme turlarına doğrudan katılma yarışında güçlü bir konumda bulunuyor.

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Takım Şampiyonlar Ligi tablosunda iyi bir konumdayken gözler yeniden lig maçlarına çevriliyor. Gyokeres ise Avrupa'daki bu performansının kendisine yalnızca kısa süreli bir rolün ötesinde fırsatlar getirmesini umuyor.