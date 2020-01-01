Mikel Arteta: Arsenal'ın yeni bir Santi Cazorla ya da Tomas Rosicky'ye ihtiyacı var

Arteta yaptığı açıklamada, Arsenal'ın transfer pazarında kendisine yeni bir oyun kurucu araması gerektiğinin altını çizdi.

menajeri Mikel Arteta, takımın yeni bir oyun kurucuya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sky Sports' a konuşan İspanyol menajer, "Geçmişte bu kulüpte bu mevkilerde oynayan oyunculara bakın. Santi Cazorla, Tomas Rosicky, orada oynadığı zamanlarda Andrey Arshavin, Aaron Ramsey, Henrikh Mkhitaryan, hatta Jack Wilshere. Bu oyunculara şu an sahip değiliz. Bu yüzden bu döngüyü yenilemeliyiz. Çünkü bu tip oyuncular, her kadronun ihtiyacını duyduğu oyuncular" ifadelerini kullandı.

Arsenal, Dünya Kupası kazanan bir 10 numaraya sahip olsa da düşük performansıyla gözden düşen Mesut Özil hakkında da konuşan Arteta, "Mesut'un yapabileceklerinin farkındayım. Sadece istatistiklerine ve dar alanda neler yapabildiğine bakmanız yeterli. Onun hakkında söyleyebileceğim tek şey bu" yorumunu yaptı.

Daha fazla takım

Arteta, ayrıca bu pozisyonda kullanabileceği Dani Ceballos hakkında da, "Dani kesinlikle daha fazla oynamak için gereken yeteneğe sahip biri. Ama şu an sahip olduğumuz ihtiyaçlardan dolayı onu biraz daha geride kullanıyoruz" şeklinde konuştu.