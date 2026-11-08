Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, savunmaya çekilen rakiplerin direncini kırmak için takımını hücumda daha “kaotik” bir yaklaşım benimsemeye çağırdı. Hull City karşısında alınan dar farkla galibiyetle Premier League zirvesindeki puan farkını artırmalarına rağmen İspanyol teknik adam, oyuncularının kusursuz fırsatı yaratmaya gereğinden fazla odaklandığını düşünüyor.

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Rakip savunmayı aşmak

Kaptan Martin Odegaard'ın 72. dakikada attığı gol, cumartesi günü zorlu geçen maçta 1-0'lık galibiyeti getirdi. Yakın mesafeden gelen bu gol, net fırsatların pek yaşanmadığı karşılaşmada Hull'un inatçı direncini sonunda kırdı.

Bu sonuçla Arsenal'ın Premier League'deki puan farkı altıya çıktı. Bunda Manchester City'nin Nottingham Forest karşısında aldığı sürpriz yenilgi de etkili oldu. İlk on lig maçında dokuz galibiyet alan kuzey Londra ekibi, böylece lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını da tekrarladı.

Zor yoldan kazanmaya razı olmak

Tarihi başlangıca rağmen Arteta, takımının bitiricilikte yeterince acımasız olmamasından rahatsız. Teknik direktör, hücum oyuncularının geride kurulan savunmalar karşısında oyunu gereğinden fazla karmaşıklaştırdığını düşünüyor.

Arteta, "[Daha] etkili olmalıyız," dedi. "Bugün kaleciyle iki kez karşı karşıya kaldık. Bir penaltı pozisyonu var, ceza sahasında topun sektiği başka bir pozisyon var. Şutlarımızın birçoğu savunmadan sekip yön değiştirdi ya da engellendi. Daha etkili olmanın, bazen de daha pragmatik oynamanın yollarını bulmalıyız.

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"Bazen böyle geride savunma yapan takımlara karşı kusursuz bir gol atmaya çalıştığımızı hissediyorum. Çok daha fazla karışıklık yaratmalıyız, mesele bu. Bence gol perdesini çok daha erken açmalıyız çünkü bu, elbette maçın gidişatını değiştirecek."

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Israrlı baskı ve VAR belirsizliği

Arsenal bu sezon tüm kulvarlarda sekiz maçını tek gol farkıyla kazandı. Arteta, cumartesi günü başlangıçta fırsatları değerlendiremeseler de aralıksız baskının sonunda karşılığını aldıklarını kabul etti.

"Farkı çok daha fazla açacak kadar fırsatımız vardı. Bunu yapacak kadar etkili değildik," diye açıkladı. "Bu yüzden çok sayıda pozisyon üretmeye, ceza sahasında ve çevresinde pek çok fırsat yaratmaya, rakip savunmayı aşana kadar ısrar etmeye, ısrar etmeye ve ısrar etmeye bel bağlamak zorunda kaldık. Maçı tam olarak böyle kazandık."

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İspanyol teknik direktör, ilk yarıda Kai Havertz'in yer aldığı bir VAR pozisyonuyla ilgili kafa karışıklığını da dile getirdi. Hakem Farai Hallam, Nobel Mendy'nin forvetin formasını çekmesinin ardından saha kenarındaki monitörde pozisyonu inceledi ancak sonunda ofsayt nedeniyle Hull lehine serbest vuruş verdi.

Arteta, "Pozisyonu tekrar izlemedim, dolayısıyla size yalan söylemek zorunda değilim," dedi. "Şaşırdım çünkü hakemi monitöre gönderdiklerinde Benji [analist Ben Chadwick] bana bunun net bir penaltı olduğunu söylüyordu.

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"Şimdi duyduğuma göre Kai'nin başlangıç pozisyonunda ofsaytta olması nedeniyle penaltı vermemişler. Kuralın nasıl yorumlandığını bilmiyorum. Eminim bunu anlayabilmemiz için açıklığa kavuşturacaklardır."

Hücumdaki son hamleleri geliştirmek

Yaklaşan millî ara, Arteta'ya takımının hücum organizasyonlarında ayarlamalar yapması için kısa bir fırsat sunacak. Arsenal zirvede rahat bir konumda olsa da teknik direktörün golü daha erken bulma isteği, maçları daha etkili biçimde koparma hedefini ortaya koyuyor.