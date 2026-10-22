Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, İngiltere kanat oyuncusu Bukayo Saka’nın çarşamba günü Almanya’da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında erken dakikalarda sakatlanmasının ardından oyuncunun sağlık durumuyla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi. Hücum oyuncusu maçın başlarında sekerek sahadan çıkarken, Premier League şampiyonu Arsenal geriden gelerek Bayern Münih karşısında mücadeleyle bir puan aldı.

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İngiliz kanat oyuncusuna maçın başında sakatlık darbesi

Arteta, takımının kilit kanat oyuncusu Saka'nın Alman şampiyonuna karşı yaşadığı olası uyluk sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmasından endişe ediyor. Arsenal'in hücum oyuncusu, 10. dakikada basit bir pas vermeye çalışırken herhangi bir müdahale olmadan sakatlandı ve hemen oyundan çıkarılmak zorunda kaldı. Çarşamba günü Allianz Arena'da güçlükle kazanılan bir puan, yoğun maç takvimi içinde kilit bir oyuncuyu kaybetme ihtimalinin gölgesinde kaldı.

Oyuna giren Eze'nin etkisini Alman ekibinin geri dönüşü izledi

Getty Images

Saka'nın yerine oyuna giren Eberechi Eze, VAR'ın ilk ofsayt kararını bozmasının ardından Martin Odegaard'ın savunmayı delen pasıyla 25. dakikada gol perdesini açtı. Ancak konuk ekibin üstünlüğü yalnızca 10 dakika sürdü. İngiltere kaptanı Harry Kane, orta sahadan savunma hattını aşan pasıyla Alphonso Davies'e gol fırsatı hazırladı. Ardından şutu ceza sahası içinde Jurrien Timber'ın eline çarpınca kazanılan penaltıyı yaklaşık 11 metreden kaleci David Raya'yı ters köşeye yatırarak gole çevirdi.

Kanat oyuncusunun oyundan çıkmasıyla ilgili sağlık ekibinin ilk endişelerini paylaşan Arteta, TNT Sports'a şunları söyledi: “Onlar [sağlık ekibi] biraz endişeli. Şiddetli bir ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan bir oyuncu hiçbir zaman iyi haber değildir ama bekleyip görmemiz gerekiyor.”

Bitmeyen yüksek tempo fiziksel bedelini gösteriyor

Arsenal, 82. dakikada Declan Rice'ın oyuna sonradan giren Viktor Gyokeres ile paslaşmasının ardından topu alt köşeye göndermesiyle beraberliği kurtardı. Daha sonra Manuel Neuer, Timber'ın son dakikalarda galibiyet golünü atmasını akrobatik bir kurtarışla engelledi. Dikkat çekici biçimde bu, Arsenal'in Avrupa Kupası veya Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk golü attıktan sonra geriye düşüp yenilmediği yalnızca ikinci maçtı. İlkini, Nisan 2024'te Bayern ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada yaşamıştı.

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Maç sonrası basın toplantısında yoğun maç takviminin sakatlıkta payı olup olmadığı sorulan Arteta, şöyle devam etti: “Lille karşısında maça ilk 11'de başlamadı. Sonra hafta sonu oynanan maça ilk 11'de başladı. Bu maçta ise olay çok erken yaşandı.

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“Bu maçların gerektirdiği tempo inanılmaz. [Salı günü] PSG-Barcelona maçında neler olduğunu gördünüz. 96 dakika boyunca bire bir mücadele var. Her pozisyonda. Nefes almaya fırsat yok.

“Gereken güç, kalite, dikkat ve seviye inanılmaz çünkü burası en üst düzey. Ne yazık ki böyle şeyler oluyor. Hiç iyi görünmüyor ama bekleyip görmemiz gerekiyor.”

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Tıbbi tetkikler sahalara dönüş süresini belirleyecek

IMAGO

Saka, uyluğundaki sorunun tam olarak ne kadar ciddi olduğunu ve ne kadar süre forma giyemeyeceğini belirlemek için kuzey Londra'ya döndüğünde ek taramalardan geçecek. Bu kadar etkili bir oyuncuyu kaybetmek, takımını bu hafta sonu Premier League'deki lig maçlarına hazırlayan Arteta için büyük bir darbe olur. Bu nedenle hücumda Eze ve Gyokeres'in daha fazla sorumluluk üstlenmesi beklenecek.