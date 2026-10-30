Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımının Anfield'da Premier League'de 14 yıldır süren galibiyet hasretine son vermek için büyük bir fırsata sahip olduğunu vurguladı. Arteta, iki takım yüksek tempolu bir mücadeleye hazırlanırken Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola ile yakın dostluğuna dikkat çekti.

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Arteta, Anfield’da tarihi bir galibiyet peşinde

Arsenal, Anfield’da 14 yıldır süren Premier League galibiyeti hasretine son vermek için pazar günü Liverpool’a konuk olacak. Arsenal, bu statta son olarak 2012’de üç puan aldı ve o tarihten bu yana yaptığı 13 lig ziyaretinde galibiyet elde edemedi.

Bu seriye rağmen Mikel Arteta’nın ekibi, ligdeki ilk dokuz maçının sekizini kazanmış olarak karşılaşmaya formda çıkıyor.

Teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool ise tüm kulvarlarda üst üste beş maç kazanmış durumda.

Arteta, Arsenal oyuncularını Anfield’daki mücadeleye hazırlıyor

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Arteta, oyuncularından karşılaşmaya tam bir inançla çıkmalarını istedi. Arteta, “Bu bir fırsat. Buraya geldiğimde, birçok yerde 20, 22, 18 yıldır kazanamıyorduk ve bunların hepsini başardık. Dolayısıyla pazar günü önümüzde böyle bir fırsat var,” dedi.

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“Orada 14 yıldır kazanamıyoruz, artık bunu yapmanın zamanı geldi.”

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“Oraya tam bir inançla gitmek, birinci önceliğimiz bu. Son birkaç yılda da galibiyete çok ama çok yaklaştık... Oraya net bir amaçla gitmeliyiz. Onlara zarar verip oradan galibiyetle ayrılmalıyız,” diye ekledi.

Çocukluk arkadaşı Iraola ile taktik mücadelesini dört gözle bekliyor

Arteta, vatandaşı ve eski altyapı takım arkadaşı Iraola ile böylesine önemli bir maçta karşı karşıya gelmekten gurur duyduğunu söyledi. Arteta, “Bu bir ayrıcalık... Takım arkadaşın olmuş, gençken birlikte çok güzel anlar geçirdiğin biri,” dedi.

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“Böyle büyük bir maçta, bu ülkede ve Avrupa’da büyük kulüplerin başında, birbirimize yakın konumlarda karşı karşıya gelmek bir nimet.”

Arteta, iki takımın da agresif pres tarzına sahip olduğunu belirterek şunları ekledi: “İkimiz de önde çok agresif pres yapan, rakibe hiç zaman tanımayan takımlarız.”

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Isak’ı durdurmak ve Anfield’daki kaosla başa çıkmak galibiyetin anahtarı

Liverpool forveti Alexander Isak’ın nasıl etkisiz hâle getirileceği sorusuna Arteta net bir savunma talimatıyla yanıt verdi: “Onu kaleden olabildiğince uzak tutarak... özellikle de koşabileceği alan bulduklarında.”

Arsenal’in teknik direktörü, Liverpool’un yoğun pres yaptığı anlardan çıkabilmenin olumlu bir sonuç almak için belirleyici olacağını vurguladı.

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Arsenal, pazar günkü önemli karşılaşmada şampiyonluk iddiasını korumayı hedefliyor.