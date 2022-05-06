Arsenal Menajeri Mikel Arteta, kulüple 2024-25 sezonunun sonuna kadar yeni bir sözleşme imzaladı.

İspanyol hoca, 2019'un sonunda takımı devraldı ve kulübün, Premier Lig'i ilk dörtte bitirme ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesine geri dönmesine yardımcı oldu.

Ayrıca Arsenal, cuma sabahı kulübün kadın futbol takımının menajeri olan Jonas Eidevall'ın da yeni sözleşmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Arteta ve Eidevall ne dedi?

Arteta, Arsenal kulüp web sitesine şunları söyledi:

"Bugün heyecanlıyım, minnettarım ve gerçekten çok mutluyum.

"Josh [Kroenke] ile konuştuğumda kulübü benimle aynı noktada görebiliyordu ve kulübü benim istediğim şekilde yönetti. Söylediğim her şeyi onayladılar ve her zaman bana arka çıktılar.

"Kulübü bir sonraki seviyeye taşımak ve gerçekten en iyi takımlarla rekabet etmek istiyoruz. Bunun için Şampiyonlar Ligi'nde oynamamız gerekiyor.

"Takımı ve oyuncularımızı geliştirebilmemiz, tüm departmanları iyileştirebilmemiz, taraftarlarımızla daha da fazla bağ kurabilmemiz, Emirates'teki atmosferi iyileştirebilmemiz, bu kulüp için en iyi, en yetenekli ve en iyi insanları transfer edebilmemiz gerekiyor.

Kulüp, aynı zamanda Kadınlar Süper Ligi'nde Arsenal'i yöneten menajer Eidevall ile de 2023-24 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Eidevall da sözleşmesinin yenilenmesinin ardından şunları söyledi:

"Harika. Çok sevdiğim bir kulüp için çalışmaya devam etmem, gerçekten sevdiğim insanlarla birlikte olmamı ve birlikte bir şeyler başarabilmemi sağlıyor."

Daha fazlası için:

Cavan'den Ronaldo itirafı: "Haklıydım!"

West Ham Menajeri David Moyes, özür diledi

Roma'dan 166 taraftarına büyük jest