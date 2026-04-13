Arsenal, Premier Lig şampiyonluğunu elinden kaçırır ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsa, Mikel Arteta'nın koltuğu ciddi tehlikeye girecek. Mundo Deportivo da dahil olmak üzere birçok kaynak bunu yazıyor.

Arsenal bu yıl çok iyi bir sezon geçiriyor, ancak şu ana kadar bunu taçlandıracak somut bir kupa kazanamadı. EFL Cup finalinde Kuzey Londralılar 0-2 mağlup oldu ve FA Cup'ta Southampton, Arteta'nın takımını sürpriz bir şekilde eledi.

Böylece bu ayın başında, Arsenal'in bu sezon en fazla iki kupa kazanabileceği netleşti: Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi. Özellikle İngiliz liginde Arsenal'in durumu çok iyi görünüyordu.

Cumartesi günü, Bournemouth ile oynanacak iç saha maçı öncesinde, Arsenal'den bir maç eksik olan doğrudan rakibi Manchester City ile arasındaki fark dokuz puandı.

Kazanmaları halinde The Gunners bu farkı 12 puana çıkaracaktı, ancak 1-2'lik mağlubiyet ve bir gün sonra City'nin galibiyeti (Chelsea'ye karşı 0-3) ile şampiyonluk yarışı yeniden tamamen açıldı. Önümüzdeki Pazar günü, iki takım Etihad'da karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi takımın üç puanı alması halinde, City'nin hala bir maç eksiği olmasına rağmen fark birdenbire sadece üç puana inecek. Bu nedenle Arsenal kulüp yönetimi büyük endişe içinde.

"Arsenal'de yedi sezon geçirdikten, Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi varken ve uzatma görüşmeleri sürerken, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kaçırması durumunda durum radikal bir şekilde değişebilir," diye yazıyor MD, Arteta hakkında.

"Bu durumda Arteta gelecek sezon Arsenal'de kalmayacak. Kulüp yönetimi, onun yerine geçecek ideal adayı çoktan belirledi: Como 1907'de harika bir sezon geçiren ve kulübü Avrupa kupaları yarışında tutan çekici bir futbol sergileyen Cesc Fàbregas."