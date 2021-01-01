Mikel Arteta: Arsenal benim takımım olmaktan çok uzak

Kuzey Londra ekibinin şu anda asıl hedeflerini yansıtmadığını düşünen Arsenal Menajeri Mikel Arteta, gelişme kaydettiklerine inanıyor.

Bu sezon Arsenal'ın ligdeki pozisyonunun kabul edilemez olduğunu belirten Mikel Arteta, İngiliz ekibinin kendi takımı olmaktan çok uzakta olduğunu söylüyor.

Ocak ayında üst üste galibiyetler alarak ayağa kalkan Arsenal, geçtiğimiz hafta Leicester City'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Ancak Premier Lig'de 10. sırada yer alıyorlar ve Arteta, hedeflerine ulaşmanın mutlaka bir yolu olduğunu düşünüyor.

Mikel Arteta ne dedi?

Arsenal menajeri, İngiliz ekibinin mevcut performansının kendi hedeflerini yansıtmadığını düşünüyor.

"Arsenal şu anda benim takımım olmaktan çok uzak. Çok çok uzak."

"Hala geliştirilecek çok şey var. Karar verme konusunda çok daha verimli, avantajlar elde ettiğimizde çok daha hızlı olmalıyız."

"Oyunu daha fazla kontrol etmeli, rakip sahada daha fazla savunma yapmalıyız. Yapacak çok şey var, daha fazla gol, daha fazla yaratıcılık. Çok şey yapmalıyız."

"Lig tablosuna baktığınızda kabul edilemez. Biz Arsenal'ız ve bu sıralara yakın olmamalıyız. Eğer birisi bu durumdan mutluysa yanlış yerdedir."

Arsenal'ın gelişimi

25 Aralık'tan bu yana Arsenal, 12 lig maçından yedisini kazandı ve toplanacak 36 puanın 23 puanını hanesine yazdırdı.

Bu süre zarfında Arsenal, üçüncülük koltuğuna yerleşse de kalıcı olamadı.

Manchester City (36) ile West Ham United (24), Aralık ayından sonra Arteta'nın ekibinden daha fazla puan çıkardı ve iki Manchester ekibi City ile United, Arsenal'dan daha fazla gol kaydettiler.

Arteta ilerleme görüyor mu?

Arsenal'ın hala istediği yerde olmadığını söylese de, İspanyol menajer ekibinin doğru yönde ilerlediğine inanıyor.

Takımının gelecek hedeflerine yaklaştığına dair işaretler görüp görmediği sorulduğunda, Arsenal menajeri şunları söyledi:

"Evet, görüyorum."

"Sanırım birkaç ay önceki maçlara baktığınızda ve takımın şu anda nerede olduğuna baktığınızda, ilerlemeyi görebileceğinizi düşünüyorum."