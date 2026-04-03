Mike Verweij şöyle tahmin ediyor: "Ajax'ın FC Barcelona'dan iki ya da üç oyuncu transfer edeceğinden emin olabilirsiniz."

Mike Verweij, Ajax'ın önümüzdeki yaz FC Barcelona'dan birkaç kiralık oyuncuyu kadrosuna katacağını öngörüyor. Kulüp gözlemcisi, De Telegraaf'ın Kick-Off adlı podcast'inde bunu dile getirdi. Bu durumun elbette, Katalan deviyle çok sıcak bağları olan teknik direktör Jordi Cruijff ile ilgisi var.

Verweij, "Jordi Cruijff'in gerçekten devasa bir ağı var," diyerek hikayesine başlıyor. "Johan Cruijff hakkındaki belgeselin galasına katılırsanız, orada Joan Laporta'yı (FC Barcelona başkanı, ed.) da görebilirsiniz. Yani FC Barcelona ile bir bağlantı var."

Verweij, Cruijff'in önümüzdeki aylarda eski işverenine başvuracağını tahmin ediyor. “FC Barcelona'dan bir, iki, belki de üç kiralık oyuncunun geleceğine bahse girebilirsiniz.”

“Bu bağlantılar Jordi’de var ve teknik direktör pozisyonunda böyle bir ismin olması büyük bir avantaj. Bu sayede pek çok kapı açılıyor.” Podcast’te daha sonra, Bojan Krkic gibi Ajax’a gelen eski Barça yeteneklerine dolaylı olarak atıfta bulunuluyor.

“Onlar pek parlak değillerdi,” diyor meslektaşı gazeteci Steven Kooijman. “Hayır, ama şu anda Barça B’ye bakarsan,” diye karşılık veriyor Verweij. “Bu hafta Shane Kluivert sözleşmesini iki yıl uzattı.”

“Bu hemen gerçekleşmeyecek, çünkü önce Barcelona 1’de şansını deneyecek. Ancak bu yıl forma şansı bulamazsa, Ajax oldukça mantıklı bir adım olur. PSV’deki Xavi Simons örneğinde bunun ne kadar iyi sonuç verebileceğini gördünüz.”

“Shane’i Oranje U19’da izledim, gerçekten çok iyi bir oyuncu,” diye yanıtlıyor Verweij, Kluivert junior’ın ne kadar iyi olduğu sorulduğunda. “Önümüzdeki yıl Barça 1’de ilk dakikalarını oynayabileceğini düşünüyorum.”