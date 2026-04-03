Mike Verweij'in büyük bir haberi var: "Ajax'tan biraz bilgi aldım ve..."

Mike Verweij'in verdiği bilgiye göre, Girona teknik direktörü Míchel'in Ajax'ın gündeminde henüz somut bir yeri yok. Transfer muhabiri Matteo Moretto Perşembe günü Amsterdam ekibinin İspanyol teknik adamla "görüşme aşamasında" olduğunu iddia etmişti.

De Telegraaf'ın kulüp gözlemcisi, Kick-Off podcast serisinin bir bölümünde bunu anlattı. "Ajax'tan biraz bilgi aldım..." diye söze başlayan Verweij, Jordi Cruijff'in net bir stratejisi olduğunu belirtti.

"Bakın: Jordi Cruijff'in Ajax için yeterince iyi bulduğu iki, üç Hollandalı teknik direktör var. Bunlar Arne Slot, Peter Bosz ve Erik ten Hag. Şu anda bu üçünün de transferi mümkün değil. Bu yüzden sınırların ötesine bakıyor."

Muhtemelen Cruijff bu konuda geniş İspanyol ağını kullanacak. "Bunun sonucunda İspanya'ya yönelmesi mantıklı. Ancak bana şunu garanti eden insanlar var: henüz hiçbir teknik direktörle görüşülmedi," diye açıklıyor Verweij.

"Zaten Jordi Cruijff'in bunu yapmasına da hiç gerek yok," diye devam ediyor Amsterdam merkezli sabah gazetesinin muhabiri. "Hepsini şahsen tanıyor, yeteneklerini biliyor."

"Ancak Míchel'in, diğer iki, üç, dört İspanyol teknik direktörle birlikte en güçlü adaylardan biri olduğu açık," diye ekliyor Verweij. Ancak şu ana kadar herhangi bir görüşme yapılmış değil.