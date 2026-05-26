Mike Verweij, Ajax'ın transfer hedefi Viktor Tsygankov hakkında yeni bilgiler verdi: "Jordi Cruijff..."

Viktor Tsygankov, Ajax'a transfer olmayacak gibi görünüyor. Ukraynalı oyuncu Amsterdam'a transfer olacağı yönünde haberler çıkmış olsa da, De Telegraaf'tan Mike Verweij'e göre "çok pahalı".

Tsygankov'un bu yaz Girona'dan ayrılma ihtimali yüksek. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sözleşmesi sadece bir yıl daha devam ediyor ve LaLiga2'de oynamaya devam edeceği pek olası görünmüyor.

Daha önce Girona'nın savunma oyuncusu Daley Blind ve teknik direktör Míchel'in Ajax ile anılmasının ardından, gazeteci Ivan Quirós Pazartesi günü Tsygankov'un da listeye eklendiğini duyurdu.

Verweij'e göre bu transfer büyük olasılıkla gerçekleşmeyecek. O, bu söylentiyi masalların ülkesine gönderiyor.

"Girona küme düşmüş olsa bile. O çok pahalı. Bence başka bir yerde para kazanacak. Jordi Cruijff de sağ kanat pozisyonuna odaklanmayacak," dedi Verweij, De Telegraaf'ın Kick-off podcast'inde.

Tsygankov bu sezon 34 resmi maçta 7 gol ve 5 asist kaydetti.

Genellikle güvenilir kaynaklara sahip gazeteci Serhiy Tyshchenko, Quirós'un haberini doğruladı, ancak aynı zamanda 65 kez milli olan oyuncunun Major League Soccer veya Süper Lig'e de gidebileceğini yazdı.