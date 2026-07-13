Mike Verweij, Ajax'ın istediği takviyeyi unutabileceğini düşünüyor: "O gerçekçi bir seçenek değil"

Mike Verweij, Ajax’ın Azzedine Ounahi’yi kadrosuna katma ihtimalini çok düşük görüyor. Bunu Pazartesi günü De Telegraaf’ın Kick-off adlı podcast’inde dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta sonu, transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano, X üzerinden Ajax'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda görüşmelerde olduğunu duyurdu. Dünya Kupası'nda Fas milli takımında forma giyen Ounahi'nin Girona ile 2030 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sözleşmesinde 25 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Ajax’ın görüşmelerde bu bedeli düşürmeye çalışacağı belirtiliyor. Teknik direktör Míchel, geçen sezona kadar kendi yönetiminde olan bu oyuncudan oldukça etkilenmiş durumda.

Ancak Verweij’e göre Ounahi’nin Ajax’a transferi “gerçekçi bir seçenek değil”. Gazeteci, “Onlar için gerçekten çok ilgi çekici bir oyuncu. Tabii Girona fiyatı önemli ölçüde düşürürse...,” dedi.

“Ancak bu oyuncunun transfer bedeli 25 milyon avro ile sınırlı. Oyuncu, önceki ve bu Dünya Kupası’nda çok iyi performans gösterdi, ancak aradaki dönemde aslında pek bir şey başaramadı. Dolayısıyla, Ajax’ın bu oyuncu için bu kadar para ayırması beni çok şaşırtacaktır.”

Transfermarkt, Ounahi’nin değerini şu anda 10 milyon euro olarak tahmin ediyor. Ancak Ajax’ın Faslı orta saha oyuncusu için daha yüksek bir bedel ödemesi bekleniyor.

Fas milli takımında 55 kez forma giyen oyuncu, geçen sezon Girona ile birlikte LaLiga’dan küme düştü. Bu durumun da etkisiyle, bu yaz İspanyol kulübünden ayrılması çok muhtemel görünüyor.