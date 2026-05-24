Mike van der Hoorn ile yapılan röportaj, Ajax taraftarları tarafından aniden yarıda kesildi: “Şimdi içeri giriyoruz”

Ajax taraftarları, FC Utrecht'e karşı kazandıkları play-off finalinin ardından sahaya koştu. Volendam'daki Kras Stadyumu'nda görevliler taraftarları durdurmaya çalıştı, ancak bu imkansızdı.

Gergin bir uzatma ve penaltı atışları serisinin ardından Ajax, Utrecht'i mağlup ederek galibiyete ulaştı. Maçın ardından Utrecht kaptanı Mike van der Hoorn, ESPN kamerasının karşısına geçti, ancak röportajı uzun sürmedi.

“Bakın, bu gerçekten yazık. Penaltılar bir piyango gibidir,” diye başladı Van der Hoorn, ESPN’deki röportajına. “O zaman şansın kendi tarafına dönmesini umarsın, ama öyle olmaz.”

"Bugün mücadele ettik. Futbol açısından pek iyi değildi, ama neyse... Yazık." Ardından muhabir Vincent Schildkamp röportajı keser. "Şimdi içeri gidelim, bu biraz rahatsız edici olacak. Gelin."

Bunun nedeni, Volendam’daki Kras Stadyumu’nda Avrupa kupalarına katılma hakkını bu şekilde kutlamak isteyen Ajax taraftarlarının aniden sahaya akın etmesidir.

