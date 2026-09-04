Eski İngiliz hakem Mike Dean, Premier Lig'de yönettiği maçlar sırasında kendine özel "oyunlar" oynadığını açıklamasının ardından büyük bir tartışma fırtınası başlattı. Bu oyunlar arasında düdüğünü mümkün olduğunca uzun süre kullanmama ya da orta yuvarlağın içinde kalma gibi kendine koyduğu meydan okumalar yer alıyordu. Söz konusu itiraflar, hakemliğin profesyonelliği ve dürüstlüğü hakkında ciddi soru işaretleri doğurdu.

Eski futbolcu Jamie Vardy'nin programında yer alan Dean, bu meydan okumaları bir tür şaka olarak gördüğünü belirtti ve video yardımcı hakem teknolojisinin uygulanmasından önce bazı maçlarda 20 ila 25 dakika düdüğünü çalmadan devam etmeyi başardığını, başka bir vesileyle de yaklaşık 15 dakika boyunca orta yuvarlağın içinde kalmaya çalıştığını ifade etti.

Açıklamalar geniş çaplı eleştirilere yol açtı. Eleştirmenler, Premier Lig maçlarını bu tür kişisel meydan okumalar için bir alana çevirmenin, özellikle Dean'in kariyeri boyunca bu turnuvada yüzlerce maç yönetmiş olması nedeniyle, hakem kararlarının niteliği hakkında soru işaretleri doğurduğu görüşünü savundu.

Öfke tırmanınca eski hakem, sosyal medya hesapları üzerinden tutumunu açıklamak zorunda kaldı ve açıklamalarının İngiliz hakemliğinin dürüstlüğünü küçümsemeyi ya da meslektaşlarını sorgulamayı amaçlamadığını vurguladı.

Dean şunları söyledi: "Profesyonel hakem olarak geçen 25 yıl boyunca, oyunun kurallarını elimden gelenin en iyisiyle uyguladım." Dean, yaklaşımının oyunun mümkün olduğunca sürmesine izin vermeye dayandığını, temaslar söz konusu olduğunda ise hakem müdahalesi gerektirmediği sürece yüksek bir standardı tercih ettiğini açıkladı.

Müdahaleyi gerektiren ihlalleri ise doğru şekilde ele aldığını ekleyen Dean şu ifadeleri kullandı: "Ülkemdeki hakemliğin dürüstlüğünü küçümsemek gibi bir niyetim yoktu ve bir hakem olmanın getirdiği mesleğe ve sorumluluğa her zaman saygı duydum."

Dean, yirmi yılı aşkın süren kariyeri boyunca Premier Lig'de 550'den fazla maç yönettikten sonra 2022 yılında hakemliği bırakmıştı.