Mika Richards, Ronaldo’yu eleştirenlere saldırdı: Messi uğruna ikiyüzlülük yapıyorsunuz

Eski İngiliz milli futbolcu Mika Richards, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun eleştirenlere, Portekiz milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından sert çıktı ve Suudi Al-Nassr takımının forvetine karşı yöneltilmiş bir gündem olduğunu vurguladı.

Ronaldo’nun futbol dünyasının en büyük ödülünü kazanma hayali, Portekiz milli takımının bu yaz düzenlenen Dünya Kupası finallerinden elenmesinin ardından Dallas’ta sona erdi.

Pazartesi günü oynanan çeyrek final maçında 85. dakikada Dani Olmo'nun yerine oyuna giren Mikel Merino, uzatma dakikalarında galibiyeti getiren golü attı ve İspanya milli takımının çeyrek finale yükselmesini sağladı. İspanya, 10 Temmuz Cuma günü Belçika milli takımıyla karşılaşacak.

41 yaşındaki oyuncu, maç sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'ndaki son maçını oynadığını doğruladı.

Ronaldo, katıldığı 6 Dünya Kupası turnuvasında attığı toplam 11 golle bu turnuvalardaki kariyerini noktaladı. Bu gollerin 10’u grup aşamasında gelirken, eleme turlarındaki tek golünü ise geçen hafta Hırvatistan milli takımı karşısında attı.

Portekizli forvet bu yılki turnuvada üç gol attı, ancak bazıları Ronaldo’nun katkısını, özellikle de İspanya maçındaki performansını eleştirdi; bu maçta Ronaldo topa sadece 19 kez dokunmuştu.

Mika Richards, Ronaldo’yu sorgulayanlara sert eleştiriler yöneltti. Eski İngiliz milli futbolcu, “The Rest Is Football” adlı podcast’te yaptığı konuşmada, Ronaldo’yu eleştirenleri ikiyüzlülükle suçladı.

Mika Richards şöyle konuştu: “Ronaldo’ya yöneltilen bu iftira hoşuma gitmiyor, hiç hoşuma gitmiyor. Onun tarih boyunca bu sporu icra etmiş en büyük oyunculardan biri olduğu konusunda hemfikirim ve turnuvanın başından beri sanki ona karşı yöneltilmiş bir gündem varmış gibi görünüyor.”

Richards sözlerine şöyle devam etti: “Elbette sahada genç bir oyuncu gibi koşamaz, ancak onun için Dünya Kupası’nda yer alıp bu seviyede performans sergilemesi ve gol atması… Evet, istatistikleri muhteşem değil, ama insanların Ronaldo ve Messi hakkında konuşma biçiminde büyük bir ikiyüzlülük olduğunu hissediyorum.”

Sözlerine şöyle devam etti: “İster Ronaldo’yu ister Messi’yi sevin, hepimiz biliyoruz ki Messi artık iki ya da üç yıl önceki gibi koşmuyor, ama yine de takıma kattığı deha ve sahada hareket ederkenki istatistiklerine hayran kalıyoruz; top ona geldiğinde her yerinden enerji ve canlılık fışkırıyor.”

Richards sözlerine şöyle devam etti: “Hepimiz biliyoruz ki Ronaldo bir süredir eskisi kadar koşmuyor, ancak ceza sahası içindeki hareketleri hâlâ şaşırtıcı ve inanılmaz.”