Mika Godts, yeni yenilginin ardından tamamen çaresiz kalıyor ve Ajax'taki bir durumu hiç anlamıyor

Mika Godts, FC Twente’ye karşı alınan 1-2’lik yenilginin ardından ESPN kameralarının karşısına büyük bir hayal kırıklığıyla çıktı. Belçikalı forvet, takımının beşinci sıraya gerilediğini gördü ve Ajax’ın maçlarda sadece ara sıra sergilediği iyi performanslardan duyduğu memnuniyetsizliği açıkça dile getirdi.

Tamamen hayal kırıklığına uğramış olan Godts, yenilginin ne kadar sinir bozucu olduğunu dile getirdi ve Ajax'ın eksikliklerini sıraladı. "Golü iyi bitirdik; Wout (Weghorst, ed.) tarafından tamamlanan hızlı ve güzel bir atak. Ben de neden bunu maç başına on kez yapmıyoruz diye merak ediyorum, ama neyse..."

“Bunu kontrol altına almaya çalışıyoruz, ama Twente de iyi bir maç çıkarıyor,” diyen Belçikalı, Ajax’ın bu maçı asla kaybetmemesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. “İki golü nasıl attıklarına bakarsanız, bu asla olmamalıydı.”

Godts daha sonra Tukkers’ın her iki kanat bekinin de Ajax’ın ceza sahasına girebildiğini analiz etti. “Bu normalde olamaz, ama onlar bunu çok iyi yaptı. Ancak biz buna cevap verebilmek için çok az şey yaptık.”

Ajax’ın yaratıcı kanat oyuncusu, ligdeki mevcut konumunu görünce gözlerine inanamıyor. “Aslında bulunduğumuz konum inanılmaz. Kazanmamız gereken maçları kaybediyoruz. Yeterince iyi değiliz,” dedi.

“Bu yüzden şu anda bulunduğumuz yerdeyiz. Son beş maçta oyunumuzda istikrarlı olmalıyız,” dedi Godts, Ajax’ın sadece yirmi dakika değil, doksan dakika boyunca iyi futbol oynaması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Ajax sezonu beşinci sırada bitirirse, Avrupa kupaları için play-off'lara katılma ihtimali oldukça yüksek. NEC kupayı kazanırsa ve Ajax gerçekten beşinci olursa, play-off'lardan kurtulup doğrudan biletini alır. "Ama bu olmayacak, çünkü işimizi iyi yapıp mümkün olduğunca çok puan toplayacağız," diye konuştu hırslı Godts.