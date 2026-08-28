Paris Saint-Germain, tıpkı geçen hafta Stade Rennes karşısında olduğu gibi (2-2), 2-0’lık geriden geldiği maçta uzatma anlarında skoru (kısmen) telafi etti. Paris ekibi, Lille OSC deplasmanında yenilgiye doğru hızla giderken Vitinha ve Marquinhos’un uzatma dakikalarında attığı goller sayesinde mücadeleden yine bir puan çıkardı. Mika Godts, farkı bire indiren golde asisti, 2-2’de ise asistin asistini yaptı.

PSG’de teknik direktör Luis Enrique, Rennes maçında oyuna sonradan girerek ilk kez forma giyen Godts’a henüz ilk 11’de yer vermedi. Diğer yeni transferler Maghnes Akliouche ve Ferran Torres ise ilk 11’de sahaya çıktı.

PSG, Rennes karşısındaki puan kaybının yanı sıra Fransa Süper Kupası’nı da RC Lens’e kaybederek sezona kötü başladı. Lille’in 21. dakikada öne geçmesiyle işler daha da kötüye gitti.

Artık 39 yaşında olan Olivier Giroud, Lille’in açılış golünde Håkon Haraldsson’a verdiği akıllı ara pasla kritik bir rol oynadı. İzlandalı oyuncu, ceza sahası çizgisi üzerinden çok sert vurdu: 1-0.

Giroud, bitime beş dakika kala gelen bir sonraki golün de hazırlayıcısı oldu. Attığı derinlemesine pasla Dilane Bakwa’yı kaçırdı; Bakwa da şut için alanı bulup sol ayağıyla topu nefis bir şekilde kıvırarak ağlara gönderdi: 2-0.

Buna rağmen PSG mücadeleden bir puan çıkarmayı başardı. 63. dakikada oyuna giren Godts, topu Vitinha’ya aktardı. Portekizli orta saha, ceza sahası çizgisi üzerinden şansını denedi ve Bakwa gibi harika bir vuruşla topu ağlara kıvırdı: 2-1.

Ardından eşitlik golü için de zaman vardı ve o gol de geldi; Lille büyük bir şaşkınlık yaşadı. Godts topu yana çıkardı, Vitinha da arka direğe ortaladı. Marquinhos orada kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-2.