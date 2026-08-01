Mika Godts, De Telegraaf'ın haberine göre Paris Saint-Germain ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Şimdi Paris ekibinin, iddiaya göre yaklaşık 60 milyon euro talep eden Ajax ile de anlaşması gerekiyor.

Ajax ile PSG anlaşmaya varırsa, Godts Parc des Princes'te 2031 veya 2032 yılı ortasına kadar sürecek bir sözleşmeye imza atacak. Menajeri Niels De Jonck, "Orada da anlaşırız" dedi.

"Mika bir maaş teklifi aldı ve ana hatlarda anlaşma sağlandı. PSG, Mika'yı kesinlikle kadrosuna katmak istediğini gösterdi. Mika da Paris'e gitmek istiyor ama Eredivisie'den iki kez Şampiyonlar Ligi kazanan bir takıma gidebiliyorsanız, bunun mantıklı olduğunu düşünüyorum."

"Eşiyle birlikte Amsterdam'da çok mutlular ve Mika, Ajax ile daha fazla kupa kazanmayı çok istiyordu. Ancak böyle bir fırsat gelirse, her şey değişir."

Jordi Cruijff aslında Godts'un gitmesini istemiyor, ancak bazı bonservis bedellerine 'hayır' denemeyeceğini de biliyor. Bu nedenle teknik direktör, en yüksek geliri elde etmek istiyor. De Jonck, "Herkesin kendi çıkarı var" dedi.

"Bu normal. Kulüplerin bonservis bedelinde anlaşacağına güveniyorum" diyen menajer, De Telegraaf'a konuştu. Godts (21), özellikle geçen sezon Ajax'ın belirleyici oyuncularından biri haline geldi. Oyuncunun kulüple mevcut sözleşmesi 2029 yılı ortasına kadar devam ediyor.

Godts, 2024'ün başında KRC Genk'ten Ajax'a transfer oldu ve Hollanda ekibi Belçika'ya 1 milyon euro ödedi. Sol kanat oyuncusu kısa sürede önemli bir güç, ardından da yıldız oyuncu haline geldi. Kulüp adına çıktığı 113 maçta 25 gol attı ve 27 asist yaptı.

Godts, Johan Cruijff ArenA'da Belçika Milli Takımı oyuncusuna da dönüştü, ancak artık görevde olmayan teknik direktör Rudi García tarafından Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Buna rağmen Godts mutlak bir dev transfere hazırlanıyor gibi görünüyor. PSG'nin Godts için tam olarak ne kadar ödemeye hazır olduğu ise şimdilik bilinmiyor.