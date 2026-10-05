Mika Godts, Ligue 1’de daha şimdiden sert şekilde fiyasko ilan edildi: “Şimdiye kadar bundan hiçbir şey görülmedi”

Beş hafta sonunda Mika Godts, Fransız L'Équipe tarafından hayal kırıklığı yaratan transfer olarak nitelendirildi. Eski Ajaxlı oyuncu geçen yaz Paris Saint-Germain'e transfer oldu, ancak şu ana kadar ikna edemedi.

Saygın spor gazetesi, Ligue 1'deki on sekiz takım için yaz transfer döneminin bilançosunu çıkardı. PSG için de aynı değerlendirme yapıldı ve Ferran Torres en iyi transfer olarak gösterildi.

Spor gazetesi, Belçikalı hücum oyuncusu hakkında ise daha olumsuz konuşuyor. "Neredeyse hiç forma giymeyen Lucas Digne dışında, Godts büyük hayal kırıklığı. Kendisi için bonuslar dahil 55 milyon avro ödendi."

"Luis Enrique de onu çok az kullanıyor. Belçikalı oyuncu, yarattığı tehdit ve bire birdeki kalitesiyle mutlaka bir şeyler katacaktır, ancak henüz yerini kazanabilmiş değil. Ve şu ana kadar bunun hiçbir işaretini görmedik" diye yazdı gazete.

Godts, Fransa liginde sonradan oyuna girdiği beş maçta yalnızca 118 dakika süre aldı. Buna rağmen bir asist yapmayı başardı. Eski Feyenoordlu Ayase Ueda'nın forma giydiği LOSC Lille karşısında (2-2), 91. dakikada Vitinha'nın golünde asisti yapan isim oldu.

Fransız futbol dergisi SoFoot'tan Mathieu Faure, Godts'e yönelik eleştirileri yumuşatıyor ve PSG'de yeni gelenler için çıtanın en baştan çok yüksek olduğuna dikkat çekiyor. "Dünyanın en iyi takımlarından birinde bir anda ilk 11'e girmek zaten kolay değil."

"Son yıllarda Hollanda'dan Fransa'ya gelen Myron Boadu ve Calvin Stengs gibi yetenekler de silinmez bir iz bırakmadı. Bu yüzden Ligue 1 ile kıyaslandığında Eredivisie'nin daha çok ikinci sınıf bir lig olduğu yönünde bir algı var" dedi Faure, Het Nieuwsblad'a.