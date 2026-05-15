Mika Godts, Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'na kesinlikle katılmayacak

Mika Godts, Belçika'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almıyor; milli takım teknik direktörü Rudi García bunu Cuma öğleden sonra düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Godts, Mart ayı sonunda ABD ile oynanan dostluk maçında (2-5) Kırmızı Şeytanlar formasıyla ilk kez sahaya çıkmış, ancak milli takım teknik direktörünü yeterince ikna edememişti.

Ajax'ın kanat oyuncusu, bu sezon VriendenLoterij Eredivisie'de oynadığı 31 maçta 17 gol ve 12 asist kaydetti.

Jorthy Mokio da Belçika'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almıyor. Kırmızı Şeytanlar formasıyla bir kez forma giyen Ajax'ın orta saha oyuncusu, kısa süre önce milli takım geleceğini, Dünya Kupası'nda da yer alan Kongo'ya bağlamaya karar verdi.

Milli takım teknik direktörü Garcia, sol kanat pozisyonu için Jérémy Doku ve Leandro Trossard'ı kadroya dahil etti. İkili, bu sezon sırasıyla Manchester City ve Arsenal'de büyük ses getiriyor.

Kadrodaki diğer tanınmış isimler arasında Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ve Youri Tielemans bulunuyor. Belçika, Dünya Kupası'nda G Grubu'nda Mısır, İran ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

Belçika'nın tam kadrosu

Kaleciler : Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (RC Strasbourg)

Defans oyuncuları : Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Portugal), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Brandon Mechele, Joaquin Seys (her ikisi de Club Brugge), Thomas Meunier, Nathan Ngoy (her ikisi de Lille), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Koni De Winter (AC Milan)

Orta saha oyuncuları : Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana, Youri Tielemans (her ikisi de Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers FC), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)