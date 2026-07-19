Mika Godts, Ajax’tan dikkat çekici bir haber aldı: “Míchel, niyetinde değil gibi görünüyor…”

Pieter Zwart, Voetbal International için yazdığı analizde, Mika Godts’ın önümüzdeki sezon Ajax’ta yeni bir rolle yetinmesi gerekeceği sonucuna varıyor. Míchel, sol kanat oyuncusunu presleme konusunda çok farklı bir şekilde kullanmayı planlıyor.

Bu durum biraz dikkat çekici, zira Godts geçen sezon açık ara en çok gol katkısı yapan oyuncuydu. 44 maçta 17 gol ve 15 asistle Godts, genel olarak hayal kırıklığı yaratan bir sezonda Ajax’ın en önemli ismi olmuştu.

“Hem Fred Grim hem de Óscar García döneminde Godts’ın savunma yükü hafifletilmişti, ancak Míchel onun için özel bir pozisyon yaratmaya niyetli görünmüyor. Girona’da olduğu gibi Ajax’ta da 4-4-2 dizilişiyle pres uyguluyor,” diyor Zwart analizinde.

“Godts için bu, kendi yarı sahasının derinliklerine kadar geri çekilip savunma yapması gerektiği anlamına geliyor. O da bu görevi iyi yerine getiriyor,” diyor Zwart, Ajax’ın Olympiakos’a karşı 1-0 kazandığı hazırlık maçı temelinde. “Sadece ilk on dakikada bile, doğru pozisyon alarak iki kez topu geri kazandı.”

“Yine de bu, hücum oyununa ayıramayacağı enerji gerektiriyor. Üstelik Godts, topu kazandığında daha geride kalıyor, bu da onu kontratakta daha az etkili bir silah haline getiriyor. Geçen sezon Godts, topu kazandığında genellikle hareket kabiliyeti düşük bir sağ stoperle karşı karşıya kalıyordu. Asıl soru, bu daha defansif rolde oynayan kanat oyuncusunun geçen sezonki istatistiklerini tekrarlayıp tekrarlayamayacağı.”

Bu arada, Godts’ın gelecek sezon Ajax formasıyla sahada görülebileceği de henüz belirsiz. Kendisi Amsterdam’da şampiyonluklar için oynamak istediğini defalarca dile getirmiş olsa da, ona ilgi duyan çeşitli yurt dışı kulüpler var.