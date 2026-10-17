Peter Bosz, Sven Mijnans'ın ADO Den Haag karşısında gördüğü kırmızı kart için öne sürdüğü mazerete cumartesi akşamı dikkat çekici bir tepki verdi. PSV teknik direktörü, sürpriz 2-1'lik yenilginin ardından Hans Kraay junior'dan orta saha oyuncusunun güneşten çok etkilendiğini duydu.

PSV, cumartesi öğleden sonra ADO Den Haag deplasmanında erken öne geçmesine rağmen sürpriz bir yenilgi aldı. Mijnans, 21. dakikada güzel bir golle skoru açtı ancak 43. dakikada Pascal Mulder'a yaptığı geç müdahalenin ardından ikinci sarı kartını gördü.

Maçın ardından Kraay, ESPN'de Bosz'a orta saha oyuncusunu hangi konuda suçladığını sordu. "Ben hiçbir zaman böyle suçlayıcı konuşmam" yanıtını veren teknik direktör, ardından pozisyon hakkındaki düşüncesini açıkça dile getirdi: "Bence ikinci sarı kartı görmesi aptalcaydı."

Kraay daha sonra Mijnans'ın maçın ardından yaptığı dikkat çekici açıklamayı aktardı. PSV'nin hücuma dönük orta saha oyuncusu, "Tam da o son bölümde güneşin altında koşuyorum..." demişti.

Bosz, bu açıklamaya nasıl karşılık vereceğini bir an bilememiş gibiydi. "Güneşten çok mu etkilenmiş?" diye tekrarlayan teknik direktör, uzun bir sessizliğin ardından gülümseyerek yalnızca tek kelime söyledi: "Peki."

PSV teknik direktörü konuyu orada bıraktı ve oyuncusunun mazereti hakkında başka bir değerlendirme yapmadı. Ancak uzun sessizliği ve anlamlı gülümsemesi, özellikle de Mijnans'ın ikinci sarı kartını az önce "aptalca" olarak nitelendirmiş olması nedeniyle tepkisini dikkat çekici kıldı.

Kırmızı kart, devre arasına 0-1 önde giren PSV için sonuçta pahalıya mal oldu. Bosz ise yenilgiyi, takımının sayıca eksik kalmasına rağmen kırmızı karta bağlamak istemedi. Teknik direktör, "Daha iyisini yapabiliriz. Bence 11 kişiyken de" dedi ve ardından sonuçla ilgili net konuştu: "Ama sonuçta ADO'ya kaybetmememiz gerekir. Ne 11 kişiyle ne de 10 kişiyle."